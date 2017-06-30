Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zamansız atılan çöpler esnafın tepkisine neden oluyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde belediyenin çöp toplama saatlerine uymayan ve kaldırımlara zamansız çöp atan vatandaşlara çevrede esnaflık yapan diğer vatandaşlar tepki gösterdi.

30 Haziran 2017 Cuma 11:08
Zamansız atılan çöpler esnafın tepkisine neden oluyor

Aydın Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi Maliye Sokağı’nda vatandaşların çöplerini zamansız atması sonucu çirkin bir görüntü ortaya çıkmasına yine vatandaşların kendisi tepki gösterdi. Efeler ilçesinde Maliyeye yakın bir yerde esnaflık yapan bir vatandaş, insanların buradan geçerken kötü görüntüden rahatsız odluklarını belirtti. Esnaflar, belediyenin çöpleri düzgün ve belirli aralıklarla toplamasına rağmen duyarsız vatandaşların zamansız attığı çöpler nedeniyle çirkin görüntülerin ortaya çıktığını ve sonrasındaki kokunun da çevre esnafını rahatsız ettiğini dile getirdi.

Çarşı esnaflarından olan Rıdvan Kibar, duyarsız vatandaşlardan yakınarak, “Bu yolu her gün kullanan birçok maliye memuru, vatandaş ve çevre esnaf görüntüden rahatsız. Burada suçu yetkili kurumlara atmak istemiyorum. Çünkü vatandaş belediye yetkililerinin çöp alma saatlerine uymuyor. Zamansız atılan çöpler nedeniyle de çöp atıkları meydana geliyor. Başta kendimiz olmak üzere esnafları ve vatandaşlarımızı bu kirliliğe sebebiyet vermemesi için duyarlı olmaya davet ediyorum. Ben bir vatandaş olarak bu görüntüden utanıyorum. İnsanlar neden elinde ki çöpü buraya atar ve çöp alım zamanına uymaz aklım almıyor” dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:08
  1. Mali
  2. Aydın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni oldu
    1. Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni..
    2. Bir ayda 43 kişi boğuldu
    3. Arabanın motorunu çalıştırdıktan hemen..
    4. Madagaskar'da kaplumbağa kaçakçılığı
    5. Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı
    6. Oto klimacılarında aşırı sıcak mesaisi
    7. 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    8. Yağışlar ahududuyu dalında çürüttü
    9. Çiçek saksısında kenevir
    10. Arkadaşına attığı 'uçan tekmeyle'..
    11. FETÖ polislerin maaş promosyonundan..
    12. Sosyal medyada PKK propagandası yapan..
    13. Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var..
    14. İşte Türkiye'nin yaşaması en tehlikeli..
    15. FETÖ'cülere özel harekatlı operasyon!
    16. TL ile ihracat dört nala
    17. Başkan Yağcı, incelemelerde bulundu
    18. Vali Çelik’in veda mesajı
    19. Başkan Yağcı’dan ziyaret
    20. 109 bin kaçak sigara ele geçirildi
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek