Zaman'ın eski başyazarı Ali Ünal: Neden tutuklu olduğumu bilmiyorum

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, halen İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal ile kardeşi tutuklu Mustafa Ünal, sanık avukatları Gürkan Çakıroğlu, Ayşe Süeda Ünal'ın yanı sıra tanıklar Orhan Kılıç, E.M ve sanıkların yakınları katıldı.

Ali Ünal, Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer verilen kapatılan Zaman gazetesinde yayınlanan 17 köşe yazısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"GÜLEN'İN 'MONICA' MEKTUBUNU TERCÜME ETTİM"

FETÖ/PDY'nin medya ayağında uzun yıllar görev yaptığına dair iddiaları kabul etmeyen Ali Ünal, uzun yıllardır FETÖ elebaşı Gülen'i tanıdığını, onun kitaplarını İngilizce'ye tercüme ettiğini, ayrıca Dalai Lama'ya yazılan mektup ile eski ABD Başkanı Bill Clinton'a başkanlığı kazanmasından dolayı ve Monica krizi sebebiyle yazılan mektupların tercümesini yaptığını söyledi.

"FETÖ'CÜ DEĞİLİM"

FETÖ elebaşı Gülen ve örgüt üyelerinden talimat almadığını iddia eden Ali Ünal, örgüt üyesi olmadığını, hiç bir zaman örgütsel faaliyette bulunmadığını savundu.

Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunduğunu anlatan Ali Ünal, tahliyesini talep etti.

"NEDEN CEZAEVİNDE OLDUĞUMU BİLMİYORUM"

Zaman gazetesindeki bazı yazılarının gazete yönetimi tarafından sansürlendiğini iddia eden Ali Ünal, "63 yaşındayım, 90'ı aşkın kitap yazdım, 30 dan fazla kitabım değişik dillere çevrildi, neden cezaevinde olduğumu bile bilmiyorum. 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt ile ilgili çeşitli yazılar yazdım, Mavi Marmara gemisine destek oldum, yazılarım suç ise neden benim hakkımda daha önce dava açılmadı, 1996 yılından itibaren bu yapıyı tanıyorum. Ben hayatım boyunca darbelere karşı olmuş biriyim." dedi.

"BİLDİKLERİMİ DEVLETE ANLATTIM"

Tutuklandıktan sonra verdiği polis, savcılık ifadelerinde FETÖ/PDY ile ilgili bildiklerini samimiyetle anlattığını kaydeden Ali Ünal, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyledi.

"GÜLEN'LE DEĞİŞİK DÖNEMLERDE GÖRÜŞTÜM AMA FETÖ'CÜ OLDUĞUMDAN DEĞİL"

Bank Asya'daki parasının yazarlık yaptığı dönemden kazandığı para olduğunu, örgüt talimatıyla bankaya para yatırmadığını, engelli bir çocuğu bulunduğunu ifade eden Ali Ünal, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak maksadıyla hareket etmedim. Bildiklerimi devlete anlattım. Gülen ile hususi tanıştırılmadım, değişik dönemlerde görüştüm evet, ancak bütün ilişkim yazarlıktan dolayıdır." dedi.

"TELEFONU SADECE SAAT OLARAK KULLANDIM"

Mahkeme heyetinin, yakalandığında üzerinde bulunan cep telefonunda örgüt üyelerinin kullandığı iddia edilen Kakao Talk programı yüklü olduğu yönündeki sorusu üzerine Ali Ünal, "Bu telefonu sadece saat olarak kullandım, o programı yüklemedim kullanmadım." diye konuştu.

TANIKLARIN İFADELERİ

Tanık E. M. ise Ali Ünal'ın Uşak'ta FETÖ/PDY tarafından düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına konuşmacı olarak katıldığını söyledi.

17-25 Aralık sürecinden sonra düzenlenen bir toplantıda Ali Ünal'ın da bulunduğunu ifade eden M., Ali Ünal'ın konuşmasından hatırladıklarını anlattı.

Tanık O. K. da kendisinin bir süre sohbet toplantılarına gittiğini bu toplantılarda Ünal'ı gördüğünü belirtti.

Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz ise delillerin toplanmasını, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi ve esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme heyeti 9 saat süren duruşmada verilen aranın ardından Ali Ünal ile Mustafa Ünal'ın yargılandığı dosyanın ayrılmasına, Ali Ünal'ın üzerinde bulunan cep telefonu ile ilgili iletişim kayıtlarının tespitine, Mustafa Ünal'ın adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmasına, Ali Ünal'ın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

HAKKINDA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 Ağustos 2016 yılında Uşak'ın Eşme ilçesinde yakalanmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 29,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.