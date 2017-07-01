Zamana direnen saatçi

Adana'da 11 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini yurt dışı da dahil olmak üzere 62 yıldır sürdüren saatçi, atölyesinde zamana direniyor.



İlkokulu bitirdikten sonra bir iş yerinin vitrinindeki saatleri incelerken kendisini fark eden ustanın teklifiyle 11 yaşında mesleğe adım atan Murat Yurtbulmuş, mekanik saat üretimi ve tamiri konusunda uzmanlaştı.

Daha sonra 25 yaşında Almanya'ya işçi olarak giden Yurtbulmuş, burada bir süre inşaatlarda çalıştı, ardından bir Alman saatçinin yanında işe girerek mesleğini devam ettirdi.

Yurtbulmuş, yaklaşık 10 yıl gurbette kaldıktan sonra döndüğü Adana'da kurduğu atölyesinde, tamir işlerini ve özel sipariş mekanik saatler üretmeyi sürdürüyor.

Kentin simgelerinden tarihi saat kulesinin de tamirini de yaparak çalışmasını sağlayan 73 yaşındaki usta, mesleğinin inceliklerini çıraklarına öğretiyor.

Yurtbulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokuldan sonra okula gidemeyince kendisine bir meslek edinmek zorunda kaldığını, saatçiliği sevdiği için tercih ettiğini söyledi.

Uzun süre saatçilik yaptıktan sonra hayat şartları gereği yurt dışına gittiğini anlatan Yurtbulmuş, "Gurbette de kendi mesleğimi yapmanın yollarını aradım. Çalıştığım inşaatın yakınında bir saatçi olduğu gördüm. İş yeri sahibiyle diyalog kurmak için kol saatinin kurma kolunu kırıp tamir edilmesi için buraya bıraktım. İş yeri sahibi benim de usta olduğumu öğrenince, iş teklifi etti. Almanya'da bu işin inceliklerini daha da iyi öğrendim." diye konuştu.

Yurtbulmuş, gurbet dönüşü Adana'da mesleğini yapmayı sürdürdüğünü, atölyesinde özel mekanik duvar saatleri ürettiğini ve saat tamiri de yaptığını aktararak sağlığı el verdikçe mesleğini yaşatmaya çalışacağını dile getirdi.

Bugüne kadar çok sayıda çırak yetiştirdiğini vurgulayan Yurtbulmuş, şöyle devam etti:

"Çıraklarım mesleği öğrendikten sonra 'ustam dükkan açacağım müsaade verirsen' diyor. Ben de onları destekliyorum. Mesleğe kendi iş yerlerinde devam ediyorlar. İnşallah daha çokları yetişir ama geçmişe göre saatçiliğe ilgi azaldı.Gençler para kazanamayacaklarını düşündükleri için pek bu işe yanaşmıyorlar. Bu mesleğin geleceği için risk. Özellikle mekanik sistemler üzerinde usta sayısı gitgide azalıyor."

Yurtbulmuş, gurbet dönüşü Adana'da mesleğini yapmayı sürdürdüğünü, 3 yıl önce de restore edilen tarihi Büyük Saat Kulesi'ndeki saatin tamir edilmesi için kendisine ulaşıldığını anlattı.

Saatin tamiriyle ilgili Almanya'ya gittiğini ve üretici firmayla temaslarda bulunduğunu dile getiren Yurtbulmuş, "Burada bir süre kurs aldım. Dönünce saati tamir ettim. Şimdi halihazırda çalışıyor. Haftada bir kurulması gerekiyor. Saatimiz en az 500 sene daha çalışır. Öyle güzel bir mekanizması var. Almanya'da tarihi saatin orijinal faturasına da ulaştım. 'Bana verin' dedim. 'Veremeyiz sana bir fotokopisini veririz' dediler. Buradan fotokopisini aldım. Biri bende kaldı, birini de Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi'ne hediye ettim." ifadesini kullandı.

Yurtbulmuş, faturaya göre saatin 1925 yılında dönemin parasıyla 3 bin 640 Reichsmark'a satın alınıp kuleye monte edildiğini aktardı.

Kaynak: AA