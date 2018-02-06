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Zaman muhabiri itiraf etti: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik 29 sanığın yargılandığı davada savunma yapan Zaman gazetesi eski muhabiri Büşra Erdal, teröristbaşı Fetullah Gülen ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

06 Şubat 2018 Salı 15:41
Zaman muhabiri itiraf etti: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı dava sanıkların beyanlarıyla devam ediyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıkların mahkemeye gelen dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporlarına karşı beyanları alındı. En çarpıcı ifadeyi eski Zaman gazetesi muhabiri Hanım Büşra Erdal verdi. 

MOR BEYİN MAĞDURLARINI HATIRLATTI

Tutuksuz sanıklardan Cihan Acar, ilgili elde edilen bir word dosyasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in biyografisinin çıktığını belirterek, bunların kendisiyle bir ilgisinin olmadığını savundu. Tutuklu sanıklardan Mutlu Çölgeçen de hakkındaki ByLock iddialarını kabul etmeyerek "1 Nisan 2014'te eşimle beraber umreye gitmiştik. ezan vakti gibi uygulamaları indirmiştik. 'Mor Beyin' mağdurları olayını biliyorsunuz. Ben ByLock kullanmadım, kullanmadığım da er geç ortaya çıkacak. Bu suçlamanın düşürülmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

BEN İŞİMİ YAPTIM

Tutuklu sanıklardan Hanım Büşra Erdal da gazetecilik yaptığını iddia ederek, şöyle savunma yaptı: "Ben size cemaati hiç tanımıyorum demedim, sonuçta bir cemaat olgusu vardı. 10-15 yılım cemaatte geçti. Cemaat gazetesinde bazı jargonlar kullanılır. Ben kimseye 'abi, abla' demezdim. Sadece haber müdürüm Fatih Uğur bana 'abla' derdi. Onun jargonu öyleydi. Ben işimi yaptım, gazetecilik yaptım."   

OKUDUKLARI CEVŞEN SAYISINI ATIYORLARDI

Zaman gazetesi abonelerinin bir derneğinin davetlisi olarak gittiği programda bir konuşma yaptığını belirten Erdal,  "O güne kadar dini sohbetlere gitmemiştim. Oradan bir kadın beni dini sohbetlere çağırdı ama her hafta bana okudukları cevşen sayısını atıyorlardı." dedi.

PENSİLVANYA'DA GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜM

Erdal, FETÖ elebaşı Gülen'le tanışmayı çok istediği için ilk önce Zaman gazetesinin din sayfasını hazırlayan yöneticiyle görüştüğünü belirterek, "En son Ekrem Dumanlı'ya sordum. 'Ben New York'a gidiyorum, bir de Pensilvanya'yı görmek istiyorum, merak ediyorum' dedim. O da 'Ali Akkuş'la (tutuksuz sanık) konuş, sana yardımcı olsun' dedi. Sonra New York'a gitmek için havalimanında kuyrukta beklerken sırada Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan Müşerref Hanım'ı gördüm. Ona da söyledim. Gruplarına dahil oldum. Orada kaldığım son akşam beni Gülen'le tanıştırdılar." diye konuştu.

 GÜLEN'E DEDİK Kİ: Gazeteci olduğunu söylediğinde Gülen'in kendisine bir sorusunun olup olmadığını sorduğunu anlatan Erdal, şöyle devam etti: "Ben de 'Evet, var' dedim. O dönem Ergenekon, Balyoz davalarını takip ediyordum. Ona 'Bu davaların arkasında sizin olduğunuzu söylüyorlar, 'keser döner sap döner intikam alınacak' diyorlar. Bu işin arkasında siz var mısınız?' diye sordum. O da 'işin arkasında değiliz, demokrasi var, bir daha darbe dönemleri gelmez' diye cevap verdi." 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 15:41
  1. Hanım Büşra Erdal
  2. FETÖ
  3. Zaman gazetesi

YORUM YAZ

  • Sina SALIKSina SALIK1 sa önce
    bunu da balyoz davalarına çevirecekler gibi geliyor sonunda. milleti oyalıyorlar heralde. işte ergenekon balyoz dediler oyaladılar hepsi masum oldu şimdi tazminat yiyorlar. bunlar da girdiler yakında çıkıp tazminat yerler. en sonunda inşallah 15 temmuzda sokağa çıkanlara fatura kesmezler devleti temizlemeye çalışan kamu görevlilerine itaatsizlikten diye. valla Erdoğan sonrası bakalım neler olacak.
  • bekirbekir1 sa önce
    Bu şerefsizlerin herşeyi yalan çünkü kahpe hocaları bunları yalan suyu ile yıkamış......
  • ................2 sa önce
    Güzel hikaye olmuş...Roman gibi bi çırpıda okudumm....
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