Zaman ayarlı saldırılar!

Ülkemiz hep hedefte. Türkiye'de son dönemde yaşanan terör saldırılarının dış politikada stratejik hamlelerin yapıldığı, dev projelerin hayata geçirildiği dönemlerde gerçekleştirilmesi dikkat çekiyor. Bu büyük projelerin temeline bomba koyarak engellemek isteyen ihanet şebekeleri, her seferinde devlet-millet birlikteliğinin altında kalarak eziliyorlar.

Son olarak Kayseri saldırısı nedeniyle Kazakistan ziyaretini erteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte Azerbeycan ve Özbekistan'a yapacağı üç ziyareti de terör saldırıları nedeniyle iptal edilmişti. Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı denizin 106 metre dibinde kara ve demiryoluyla bağlayan Marmaray ve Avrasya tünellerinin açılışı öncesinde de terör saldırıları gerçekleşmişti. Orhan Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin açılışından saatler önce de terör yüzünü gösterdi. Terör olaylarının Türkiye'nin stratejik hamle ve yatırımlarından önce meydana gelmesine dikkat çeken jeopolitika ve jeoekomi uzmanları, "Zamanlama manidar" diyor.

DÜNYA BU PROJEYE HAYRAN

İstanbul'un iki yakasını üçüncü kez birbirine bağlayan dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan Selim, Türk mühendislerinin başarısını dünyaya duyurdu. Köprü, bin 408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem bulunan en uzun asma köprü olarak da kayda geçti. 2 milyar dolarlık akaryakıt tasarrufu sağlaması beklenen köprünün 26 Ağustos'taki açılışına birkaç saat önce Şırnak'ın Cizre ilçesinde emniyet müdürlüğüne bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi. Saat 06.45'te yaşanan saldırıda 11 polis şehit oldu. 78 kişi yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

GEZİ'NİN HEDEFİ YATIRIMLARDI

Türkiye'ye uluslar arası havacılık ve turizm gelirlerinde çıta atlatacak İstanbul'un 3. Havalimanı'nın atılmadan önce, dünyadaki 12 havalimanının işletmesini yapan Fraport yöneticisi Peter Schmitz "Frankfurt Avrupa'nın en önemli aktarma noktalarından biri. İstanbul'a yapılacak 3'üncü havalimanı, bize bu konuda rakip olacak" dedi. Hemen arkasından Taksim Gezi Parkı olayları başladı. Eylemcilern, "Olayları sona erdirmek için ağaçların kesiminin durması yetmez, 3. havalimanı projesi de iptal edilsin" talebinde bulurması dikkati çekti.

TESİS KARADENİZ'İN GURURU OLDU

Şenol Güneş Stadyumu adını alan Trabzon'un Akyazı beldesinde yapılan stadyum, sadece Karadeniz'in değil Kafkasya ve bölgenin de en önemli spor tesislerinden biri oldu. Denize dolgu sistemiyle yapılan mühendislik harikası 41 bin kişilik stadın hemen öncesinde, Kayseri'deki silahsız askerlere PKK/TAK'ın saldırı haberi duyuldu.

KRİTİK AZERBAYCAN ZİYARETİ İKİ KEZ İPTAL EDİLDİ

Ankara'da 17 Şubat 2016'da bombalı araçla yapılan saldırı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a yapacağı ziyaret öncesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı'nın bu terör eylemi nedeniyle iptal etti. Ziyaret için yeni tarih 14 Mart 2016 olarak belirlendi. Ancak 13 Mart'ta Ankara Kızılay'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 37 kişi öldü, 125 kişi yaralandı. Kalleş eylem sonrası Azerbaycan ziyareti ikinci kez iptal edildi. Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya gelince toplantı gerçekleştirilebildi. Bu zirve, TANAP, Türkiye'nin Avrasya'daki 'enerji koridoru' olması açısından hayati önemdeki stratejik projelerden biri olarak öne çıkıyordu.

ZİRVE ÖNCESİ BOMBA PATLADI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri saldırısından sonra Kazakistan ziyareti de iptal edilirken, daha önce de Somali'ye yapacağı ziyaretler öncesi de kalacağı otel bölgesinde bombalı saldırıları gerçekleştirilmişti. Erdoğan'ın 10 Ekim 2015'te Türkmenistan'a yapacağı ziyaret öncesinde de Ankara Garı'nda meydana gelen terör saldırısında, 103 kişi hayatını kaybetti. Bu, Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayda geçti, Erdoğan ziyareti iptal etti. Avaza şehrinde yapılması planlanan "Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları I. Üçlü Zirve" toplantısında, bölgedeki doğalgazın TANAP üzerinden Avrupa'ya aktarılması görüşülecekti.

AÇILIŞA SAATLER KALA SUİKAST

- Avrasya Tüneli, Avrupa ve Asya'nı boğazın 60 metre dibinde karayoluyla birbirine bağladı. Bu, dünyanın en derin denizaltı tünel geçişi olmasının yanı sıra en geniş kazılmış 6. tünel olarak kayda geçti. Tünel açılışından hemen önce Ankara'da Rus Büyükelçiye düzenlenen suikast, Türkiye'nin mega projelerinden birine buruk bir açılış yapılmasına neden oldu.

ULAŞIMDA STRATEJİK HAMLE

- Dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsü Osmangazi Türkiye'nin ulaşımdaki stratejik projelerinden biriydi. 30 Haziran'daki açılış öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran akşamı düzenlenen terör saldırısında 44 kişi şehit oldu ve 237 kişi yaralandı. Ülke, yasa boğuldu. Saldırıyı üstlenen olmadı ama bulgular DEAŞ'ı gösteriyordu. Saldırı sonrasında yapılan ilk haberler arasında "Ülkede yas var, Osmangaz Köprüsü'nün açılışı ertelensin" başlıklarının yer alması da dikkat çekti.

DÜNYADA KİMSENİN CESARET EDEMEDİĞİNİ BİZ YAPTIK

- Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkim:Bu projeler, Türkiye'nin küresel itibarı açısından son küresel finans krizinden bu yana bir elin parmakları kadar sayılabilecek ülke dışında kimsenin cesaret edemediği projeler. Bu temel gerçeğin dışında, bu projeleri, kendi mühendisiyle kendi yatırımcısıyla, kendi finansal imkanlarıyla başarıyla tamamlayan Türkiye, bu başarıyı kamu mali disiplinini de bozmadan gerçekleştirirken, olağanüstü uluslararası takdir göreceği noktada Türkiye'nin küresel itibarına çok net vahşi saldırılarla karşı karşıya olduğumuzu gözlemliyoruz. Bu vahşi saldırılara inat, Türkiye tüm bu mega projeleri başarıyla hayata geçirirken Türkiye'nin Avrasya'daki kapsayıcı rolüne yönelik saldırının dozajının da arttığını gözlemlemekteyiz. Ancak bu vahşi saldırı, o kadar deşifre olmuş durumdaki son Rusya büyükelçisine yapılan hain suikastın artık başta Rusya olmak üzere Türkiye'yle ilişkilerini daha güçlü kılmak isteyen ülkelerin tümü tarafından bizimle aynı duyarlılıkta okunduğunu görüyoruz.

- Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi ve Ortadoğu uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu:Bu terör saldırıları, çok açık bir şekilde mega projeler öncesinde yapılması, zamanlaması manidar. Osmanlı'da Abdülhamit de yeni projelerin temelini atıp Rusya'ya yakınlaşmak istediğinde, Rusların Makedonya konsolosu öldürülmüştü. Batı'dan ağır sanayi hamlesi için kredi alamayan Başbakan Adnan Menderes, Rusya'ya yönelince darbe yaşanmıştı.