Zalimler için yaşasın cehennem! Cennet vatanımızın her türden terör örgütünün alçakça saldırılarına maruz kaldığı şu günlerde aziz milletimiz bir kez daha birbirine kenetlenerek dosta da düşmana da 'bu ülkeyi böldürmeyeceğiz' mesajını verdi. Zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerdeSözler Köşkü Youtube kanalından paylaşılan bu video milyonların hislerine tercuman olacak nitelikte...