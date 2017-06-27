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Zalim İsrail'den Gazzeli hastalara yurt dışı yasağı

Filistinli hastaların yurt dışında tedavi için sevk işlemlerinin durdurulması neticesinde 3'ü çocuk 9 hasta hayatını kaybetti.

27 Haziran 2017 Salı 06:51
Zalim İsrail'den Gazzeli hastalara yurt dışı yasağı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2017 yılının başından bu yana yurt dışında tedavinin engellenmesi nedeniyle 3'ü çocuk 9 hasta hayatını kaybetti." denildi.

HASTALAR, TEDAVİ HAKKINDAN MAHRUM EDİLİYOR

Bu ölümlerden İsrail ile Filistin yönetiminin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, "İsrail ile Filistin yönetimi, Gazze'deki hastaları tedavi hakkından mahrum etmek için sıraya giriyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ilerleyen günlerde benzer vakaların artabileceğine dikkat çekilerek, insan hakları ve ilgili kuruluşlara, 3'ü çocuk 9 hastanın ölümüne neden olan suça karşı dava açması çağrısında bulunuldu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 06:51
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