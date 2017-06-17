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Zalim İsrail, 3 Filistinli genci öldürdü!

Kudüs'te yaşanan olaylarda işgalci İsrail askerlerine saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Filistinli 3 genç öldürüldü.

17 Haziran 2017 Cumartesi 07:10
Zalim İsrail, 3 Filistinli genci öldürdü!

Kudüs'te yaşanan olaylarda İsrail askerlerine saldırı girişimde bulunduğu öne sürülen 3 Filistinli genç öldürüldü.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Şam kapısında iki Filistinli genç İsrail askerlerine saldırı girişimde bulundu. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gençlerden birisi olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer gencin akıbeti hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

Ayrıca, Sultan Süleyman Caddesinde ise İsrail askerlerine silah ve bıçakla saldırıda bulunduğu öne sürülen iki Filistinli İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybetti.

Bu arada saldırılarda bir İsrail askerinin de yaralandığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Kudüs'te Bera İbrahim Salih, Adil Hasan Ahmed Ankuş ve Amir Muhammed Abdulkadir Bedevi isimli 3 Filistinli genç İsrail askerlerine saldırıda bulundukları iddiasıyla İsrail askerlerince öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 07:10
  1. İsrail
  2. filistin
  3. kudüs
  4. DÜNYA Haberleri
  • vatansevervatansever1 gün önce
    Orada aslolan devlet filistindir..israil isgalci dir..sen nasil bir ....orucumu bozdur ma yaa.
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