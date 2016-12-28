Zalim Esed'den özür dilemek için Şam'a gidiyorlar!

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Zalim Esed'e açık desteğini açıklayan ve gönderdiği Şii milisler ile Suriye'de katliamlara ortak olan İran, yeni bir iddiayı dünyaya duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı olan Fars Haber Ajansı'nın haberine göre; Tunus Meşru Hareketi liderlerinden biri yaptığı açıklamada, hareketin lideri Muhsin Marzuk ve diğer bazı siyasi liderler Tunus milletini temsilen Suriye lideri Beşar Esad'dan özür dilemek üzere Şam'ı ziyaret edeceklerini kaydetti.

Ancak haberin Esed'e her alanda destek veren İran kaynaklı olması ve resmi olarak doğrulanamaması akıllarda soru işareti bıraktı.

Tunus, Suriye krizi başladığında Beşar Esed'ı suçlayarak bu ülke ile ilişkileri kesmişti.

Timeturk