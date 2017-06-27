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Zalim Esed ortaya çıktı!

Suriye Rejimi Başkanı zalim Beşar Esed Hmeymim'deki Rus hava üssünü ziyaret etti. Esad'ın ziyaret sırasında çekilen görüntüleri sarayın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

27 Haziran 2017 Salı 18:42
Zalim Esed ortaya çıktı!

Reuters haber ajansının haberine göre  Rejimin Lideri eli kanlı Beşar Esed Suriye'nin batısında bulunan Hmeymim'deki Rus hava üssünü ziyaret etti.

Rus jetlerinin savaşta Suriye hükümetine destek verdiği günden bu yana Esad'ın hava üssüne ilk ziyareti. 

Esad hükümetinin sosyal medya hesaplarından Beşar Esad'ın üste çekilmiş görüntüleri paylaşıldı. Fotoğraflarda Esad'ın oldukça neseşi tavrı göze çarpıyor. 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 18:42
  1. Beşar Esad
  2. Rusya
  • Tr Ump dan Tele fongeldiTr Ump dan Tele fongeldi16 dk önce
    Kardesim Esad, beraber izin yapalım.
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