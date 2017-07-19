Zakir Naik'den korktular... Pasaportunu iptal ettiler

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hint alim Naik'in pasaportunun hükümsüz kılındığı belirtildi.

Hint Ulusal Araştırma Ajansının (NIA) birkaç gün önce Naik'in pasaportunun iptalini talep ettiği kaydedilen açıklamada, "Yerel Pasaport Ofisi, Mumbai'de yaşayan Dr. Zakir Abdul Karim Naik'in Hindistan pasaportunu, 1967 Pasaport Yasası hükümleri uyarınca iptal etti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 51 yaşındaki Naik'in 13 Temmuz'da yetkililere, pasaportu iptal edilmeden önce, hakkında karara bağlanmamış soruşturmalar göz önüne alındığında pasaportunun neden iptal edilmemesi gerektiğine dair bir açıklama yapması gerektiği ancak bunu yapmadığı savunuldu.

Hindistan'ın "Times of India" gazetesinde 14 Mayıs'ta yer alan habere göre, NIA, mayısta İnterpol'den Naik hakkında kırmızı bülten çıkarmasını talep etmişti.

Şiddete söylem düzeyinde dahi destek vermediği bilinen Naik'le ilgili olarak haberde, teröre mali destek sağlamak ve kara para aklamak suçlamalarının bulunduğu belirtilmişti.

İstihbarat kaynakları, Naik'in Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan'da saklandığını ya da Malezya ile Endonezya arasında sürekli gidip geldiğini ileri sürmüştü.

TERÖR VE ŞİDDET KARŞITI SÖYLEMLERİYLE BİLİNİYOR

Dinler tarihi ve karşılaştırmalı dinler alanında uzman olan Naik, terör ve şiddet karşıtı dini söylemleriyle biliniyor. 2005'te hayatını kaybeden Güney Afrikalı ünlü ilim adamı ve aktivist Ahmed Didat'ın talebesi olan Naik, kendi televizyon kanalı "Peace TV" ve diğer platformlar üzerinden verdiği konferans ve derslerle dünya çapında ilgi görüyor.

NIA, Naik hakkında yürüttüğü 10 aylık bir soruşturma sonucunda, Naik'in kurucusu olduğu İslami Araştırma Vakfı ve ona bağlı televizyon kanalını yasaklamış, Naik'in vakfına ve bağlı ortaklıklarına ait 37 mülke el koymuştu.

Soruşturmaya bakan Mumbai'deki özel yetkili NIA mahkemesi, Naik ile ilgili "kaçacağı, ajansın ve mahkemenin huzuruna gönüllü olarak çıkmayacağı" gerekçesiyle kefaletsiz tutuklama emri çıkarmıştı.