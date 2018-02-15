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Zaharova'dan YPG/PKK yandaşı gazeteciye tokat gibi cevap

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında terör örgütü PKK/YPG yanlısı bir gazetecinin sorusuna çok sert yanıt verdi.

15 Şubat 2018 Perşembe 19:42
Zaharova'dan YPG/PKK yandaşı gazeteciye tokat gibi cevap

YPG/PKK yanlısı bir gazetecinin Rusya'yı sorumlu tutan sorusuna Zaharova tokat gibi bir cevap verdi.

Zaharova şu ifadeleri kullandı:

"ORADA TAVUKLAR DEĞİL, İNSANLAR ÖLDÜ"

“Suriye’de kabus kaç yıldan beri yaşanıyor siz biliyor musunuz? Orada tavuklar değil, binlerce insan, kadın ve çocuk hayatlarını kaybetti. On binlerce insan da savaş yüzünden ruh hastası oldu.

"ŞİMDİ Mİ UYANDINIZ, ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ?"

Siz şimdi mi uyandınız? Önceki yıllar neredeydiniz? Bunca zaman Suriye’de kabus yaşandığını bilmiyor muydunuz?

"GİDİN BU SORUYU AMANPOUR'A YÖNELTİN!"

Siz gidin bu soruyu CNN International muhabiri Christiane Amanpour’a yöneltin. O da belki gidip kendi yönetimine Suriye’yi bunca yıl neden silah yığınağına çevirdiklerini sorma cesaretini gösterir.

Biz Rusya olarak, 2015 yılında daha fazla insan ölmesin düşüncesiyle Suriye ihtilafına müdahale ettik. Dolayısıyla bizi sorumlu gösteremezsiniz."

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 19:42
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