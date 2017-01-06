Zafer İslamındır ifadesi CHP tarafından kaldırıldı

İstanbul Ümraniye’deki İstanbul Ticaret Odası İlkokulu’nda 15 Temmuz köşesinde yer alan “Zafer İslamın” ifadesi CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in Meclis gündemine taşımasının ardından değiştirildi.

Zafer İslamındır ifadesi CHP tarafından kaldırıldı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 16:25
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"Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın zafer İslamın" ifadesi, "Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın zafer Türkiye'nin" şeklinde değiştirildi.  

Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesi "Zafer İslamın" ifadesini Meclis gündemine taşımıştı. 

Adıgüzel, verdiği soru önergesinde, söz konusu ifadelerin laik eğitim ilkesine aykırılık taşıdığını ve ifadenin gayrimüslüm öğrencilere ve vatandaşlara yönelik ayrımcı, ayrıştırıcı bir tutum sergilendiğini iddia etmişti.



 

 
EtiketlerZafer İslamındırCHPömer halisdemir
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Ey islam düşmanları şunu biliniz ki bu kafayla gittiğiniz sürece herşeyinizi kaybedeceksiniz... Kabul etsenizde etmesenizde ZAFER ALLAHINDIR...ZAFER İSLAMINDIR.... Çok şükür ki benim dinimde ırk ayrımı yok... Ha unutmadan gerçi siz ahiretede inanmıyorsunuzdur daa hani bilin istedim TÜRKLER CENNETE GİDER DİYE Bİ AYET HADİS YOK.. MÜSLÜMANLAR CENNETE ÖDÜLLENECEK BİİZNİLLAH... HEMDE IRK AYRIMI OLMADAN... NE DİYEBİLİRİM Kİ chp işte İSLAMDAN ne kadar uzak olduğunu bir kez daha kanıtlamış... ALLAH CC ıslah etsin inşallah

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Ilyas çakır

Chp de din yokki laiklik de laiklik

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afyonlu

azınlığın çoğunluğa tahakkümü olamaz. önüne ne konduysa azınlık onu yi ye ceeekkkk.

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