Zafer İslamındır ifadesi CHP tarafından kaldırıldı

"Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın zafer İslamın" ifadesi, "Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın zafer Türkiye'nin" şeklinde değiştirildi.
Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesi "Zafer İslamın" ifadesini Meclis gündemine taşımıştı.
Adıgüzel, verdiği soru önergesinde, söz konusu ifadelerin laik eğitim ilkesine aykırılık taşıdığını ve ifadenin gayrimüslüm öğrencilere ve vatandaşlara yönelik ayrımcı, ayrıştırıcı bir tutum sergilendiğini iddia etmişti.