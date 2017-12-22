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Zabıtayı tokatlayan amir hakkında karar!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, zabıta memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle Zabıta Daire Başkanı Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

22 Aralık 2017 Cuma 11:52
Zabıtayı tokatlayan amir hakkında karar!

Uysal, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "zabıta memuruna şiddet" görüntülerinin çok üzücü ve insanlık adına utanç verici olduğunu ifade ederek, haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarla aynı duyguları yaşadığını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanının saygıdeğer olduğunu vurgulayan Uysal, "Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı'nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar." ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına, Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin, zabıta memuruna, arkadaşlarının önünde bağırdığı ve sonra da tokat attığı yansımıştı. Görüntülerde, Karali'nin bölgeden uzaklaşmasının ardından zabıta memurunun yere düşmesi ve sağlık ekiplerince müdahale edilmesi de yer almıştı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:52
  1. Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali
  2. Mevlüt Uysal
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı1 gün önce
    bu karali denen veletin bir an önce gözaltına alınması lazım. tüm kamuoyunun davacı olması lazım.
  • fatihfatih1 gün önce
    Bu zabıtalık olayı yanlış anlaşıldı ve yanlış gidiyor,asker gibi polis gibi bir kolluk kuvveti değil zabıtalık,adamın adını zabıta amiri koyar omuzuna da yıldızları doldurursan gereksiz bi havaya sokarsın,iç işleri bakanlığı çeki düzen vermeli bu işe...
  • meçulmeçul1 gün önce
    bunların hakkından böyle gelecen adi sahıs
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