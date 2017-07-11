Zabıtaya yaka kamerası

Zabıta memurlarına ses ve görüntü kaydı yapan yaka kameraları dağıtıldı. Zabıta ekipleri bundan böyle yaka üzerine yerleştirilen kameralar aracılığıyla yaptıkları denetimleri ve şikayetleri kayıt altına alacak. Belediye tarafından şeffaf denetim yapılabilmesi için kullanılmaya başlanan yaka kamerası sistemi ile denetim ve uygulamalar sırasında zabıta memurları ile vatandaşlar arasında yaşanan şikayetlerin engellenmesi hedefleniyor.