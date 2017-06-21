Zabıtadan Bayram denetimi Mamak Belediye Başkan Mesut Akgül :Amacımız sağlıklı alışveriş

YENİ AKİT / ANKARA - Vatandaşların sağlıklı bayram alışverişi yapması için yapılan denetimlerde ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyen ve son kullanma tarihi, üretim, depolama, dinlendirme, gramaj, paketleme, etiketleme ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışılmadığına bakılıyor. Yapılan bütün denetimlerin amacının vatandaşın sağlığını korumak olduğunu dile getiren Mamak Belediye Başkan Mesut Akgül, “Yapılan rutin denetimlerin dışında, özel zamanlarda yapılan ani denetimlerle birlikte vatandaşın güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlıyoruz” dedi.