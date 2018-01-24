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Zabıtada yeni dönem

Pendik zabıta ekipleri bu yıl kamera sistemli tam donanımlı araçlar ve teknolojik cihazlarla tamamen mobil uygulamaya geçti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:55
Zabıtada yeni dönem

Ekipler, artık ofise gitmeden sadece bölgelerde çalışıyor, denetim ve işlemleri anında ve yerinde yapıyor. Bütün işlemlerini dijital ortamda sürdüren Pendik Belediyesi, hizmette verimlilik artışına yol açacak yeniliklerine devam ediyor. Teknolojiye yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başlayan belediye, Zabıta Müdürlüğünü de tamamen mobil hale getirdi. 2018 yılından itibaren başlayan yeni uygulamada zabıta personeli artık ofis yerine direk bölgedeki görev yerine gidiyor. Evden hazırlıklı olarak çıkan zabıtalar, hemen mesailerine başlıyor.

Kameralı araçlarla işlemler kayıt altında

Sahadaki hızlı ve etkili çalışmalarıyla vatandaşın memnuniyetini artıran zabıta ekipleri, tam donanımlı araçlar ve teknolojik cihazlarıyla tüm işlemleri yerinde ve anlık yapabilecek. Böylece okul civarları, cami çevreleri ile vatandaşın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sahada ve tam donanımlı araçlarla daha çabuk müdahale edebilecek. Araçlardaki kamera sistemiyle tüm işlemler kayıt altına alınabilecek.

Başkan Şahin: “Pilot uygulamadan olumlu sonuçlar aldık”

Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, aralık ayında başlatılan pilot uygulamadan olumlu sonuçlar alındığını belirterek “Vatandaşlarımızın her türlü sıkıntılarını dinleyen, çözmek için gayret gösteren ve bizi sokakta temsil eden zabıta personelimize bu yenilikçi projede gönüllü gayret gösterdikleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 2018 yılı içerisinde tüm eksiklikleri de tamamlanınca şehrin huzuruna çok daha fazla katkı verebilecek diğer kolluk kuvvetleriyle de etkili işbirlikleri sayesinde vatandaşın huzurunu bozmak isteyenlere fırsat verilmeyecek.”dedi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:55
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  2. Pendik
  3. Zabıta
  4. zabıta ekipleri
  5. Dr. Kenan Şahin
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