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Zabıta memuruna tokat atan Karali'nin yerine gelen isim belli oldu

İBB’de görevli bir zabıta memuruna tokat atan Daire Başkanı Tayfun Karali'nin yerine vekaleten Avrupa Yakası Zabıta Müdürü İbrahim Köse getirildi.

26 Aralık 2017 Salı 10:44
Zabıta memuruna tokat atan Karali'nin yerine gelen isim belli oldu

AA muhabirini edindiği bilgilere göre, Karali'nin yerine Köse'nin atanması, belediyenin kurumsal künyesine işlendi ve Köse görevine başladı.

İbrahim Köse kimdir?

İbrahim Köse, 1969'da Rize'de doğdu. Zabıta memuru olarak 1995'te Personel Zabıta Amirliğinde göreve başlayan Köse, 1999-2005 arasında çeşitli amirliklerde zabıta komiser yardımcısı olarak görev yaptı. 2005-2006 arasında Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü'nde Zabıta Müdür Yardımcısı olarak çalışan Köse, 2006'ta zabıta komiserliğine terfi etti. Köse, 2006-2009 arasında Anadolu Yakası Zabıta Müdürü olarak görev yaptı. Zabıta Tedbir Müdürlüğü'nde Zabıta Komiseri ve Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü görevlerinde bulunan Köse, 2014'ten itibaren Avrupa Yakası Zabıta Müdürü olarak görev yapıyordu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Köse, evli ve 3 çocuk babası.
İBB Zabıta Daire Başkanlığı makamı, eski Daire Başkanı Tayfun Karali'nin bir memuru tokatlamasının ardından İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından görevden uzaklaştırılmasıyla boşalmıştı.

Uysal, resmi sosyal hesabında yaptığı açıklamada, "Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı'nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 10:44
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  3. dayak
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