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Zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri dilenerek rahatsızlık veren şahıslara geçit vermiyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:30
Zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Şehrin en işlek yerlerinde vatandaşlardan para isteyerek rahatsızlık yaratmaya devam eden dilencilere Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri göz açtırmıyor. Son olarak ekipler Adapazarı ilçesinde bulunan camilerde ve ışıklarda dilenen dilencilere müdahale etti. Dilenciler, Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan Zabıta karakoluna götürüldü. Şahısların dilenerek elde ettiği 201 TL para ise tutanakla alındı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:30
  1. Sakarya
  2. Adapazarı
  3. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
  4. Karaağaç
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