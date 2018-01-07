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Görenleri hayrete düşüren protez yüzlü adam

Geçirdiği ciddi bir hastalık sonrası, suratının neredeyse yarısını kaybetmiş bir adama takılan protez yüz, görenleri şaşırtıyor.

07 Ocak 2018 Pazar 07:56
Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 07:56
  1. protez yüz
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