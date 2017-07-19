Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yüzünü gizledi, sesinden tanınarak yakalandı

Adana'da tarlada, PKK’nın gençlik yapılanmasının kurulduğuna dair bir video çekerek bunu sosyal medyada yayınlayan örgüt üyeleri yakalandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:09
Yüzünü gizledi, sesinden tanınarak yakalandı

Adana’da terör örgütü PKK’ya bağlı Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) Adana İl Örgütü'nü kurduklarını bir tarlada çektikleri video aracılığı ile ilan edip sosyal medya üzerinden yayınlayan 4 zanlı, olaydan 15 gün sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay, geçen ay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, PKK’nın Yurtsever Gençlik Hareketi (YGH) yapılanması örgüt tarafından kapatıldı.

Bunun üzerine ise örgüt tarafından DGH kuruldu. Adana’da ise Gülbahçesi Mahallesi’nde Mahmut Yalçın (20), Ali Erdem (18), İskender Uğurlu (19) ve Şiyar Uygun (24) bir tarlada arkalarına terör örgütünün bez parçasını açarak DGH’nin Adana il örgütünün kurulduğunu ellerinde tabanca ile açıklayıp videoyu Youtube’den paylaştılar.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:09
  1. PKK’nın gençlik yapılanması
  2. Adana PKK’nın gençlik yapılanması
  3. Yüzünü gizledi
  4. sesinden
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemalist başkanın gözü döndü! Her siteye...
    1. Kemalist başkanın gözü döndü! Her..
    2. Yüzünü gizledi, sesinden tanınarak..
    3. İşte Nurettin Canikli'nin yeni görevi
    4. Evde yalnız kalan çocuklar öyle..
    5. Sırrı Sakık'ın cezası yerinde bulundu
    6. Kabineye 2. kadın bakan!
    7. Ekonomide 2 isim değişti
    8. Tadilat yapılan evden çıkanlar hayrete..
    9. İşte kabineye ilk defa giren isimler!
    10. Kamyon ile İETT otobüsü çarpıştı! Çok..
    11. Tuğrul Türkeş kabinede yer almadı!
    12. İşte kabine dışında kalan isimler!
    13. İşte yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık..
    14. Almanya'dan skandal talep: Derhal..
    15. Yeni Başbakan Yardımcısı Hakan..
    16. İşte yeni Adalet Bakanı!
    17. İşte yeni Gençlik ve Spor Bakanı!
    18. Son dakika... Başbakan Binali Yıldırım..
    19. Otobüs beklerken kendilerini yerde..
    20. Zeybekci’den kabine revizyonuna..
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    CHP'li vekili AK Parti ve MHP'liler alkışladı
    CHP'li vekili AK Parti ve MHP'liler alkışladı
    IMF'den Türkiye açıklaması
    IMF'den Türkiye açıklaması
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!