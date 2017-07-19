Yüzünü gizledi, sesinden tanınarak yakalandı

Adana’da terör örgütü PKK’ya bağlı Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) Adana İl Örgütü'nü kurduklarını bir tarlada çektikleri video aracılığı ile ilan edip sosyal medya üzerinden yayınlayan 4 zanlı, olaydan 15 gün sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay, geçen ay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, PKK’nın Yurtsever Gençlik Hareketi (YGH) yapılanması örgüt tarafından kapatıldı.

Bunun üzerine ise örgüt tarafından DGH kuruldu. Adana’da ise Gülbahçesi Mahallesi’nde Mahmut Yalçın (20), Ali Erdem (18), İskender Uğurlu (19) ve Şiyar Uygun (24) bir tarlada arkalarına terör örgütünün bez parçasını açarak DGH’nin Adana il örgütünün kurulduğunu ellerinde tabanca ile açıklayıp videoyu Youtube’den paylaştılar.