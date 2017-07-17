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Yüzü yeniden restore edildi! Bu adam 4500 yıl önce yaşadı

Bilim insanları 4500 yıl önce İngiltere'de yaşamış olan bir adamın kalıntılarından yola çıkarak yüzünü yeniden restore etti.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:56
Yüzü yeniden restore edildi! Bu adam 4500 yıl önce yaşadı

Araşrımacılar,  İngiltere'de yaklaşık 4500 yıl önce ölmüş bir adamın yüzünü restore ettiler. Eski İngiliz'in kalıntıları 1930'larda Derbyshire ilçesinde bir höyükte bulundu. Sonuçlar oldukça çarpıcı.

4500 YIL ÖNCE YAŞAMIŞ VE ÖLMÜŞ BİR İNGİLİZ'İN YÜZÜNÜ RESTORE ETTİ

Liverpool John Moores Üniversitesi'nden Face Lab ekibinin uzmanları bir araya gelerek yaklaşık 4500 yıl önce yaşamış ve bilinmeyen koşullarda ölmüş eski bir İngiliz'in yüzünü restore etti. Eski İngiliz'in kalıntıları 1930'larda Derbyshire ilçesinde bir höyükte bulundu.

KALINTILARA AİT İLK ANTROPOLOJİK ÇALIŞMALAR 1980'LERDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Onlarla birlikte İngiliz köylünün muhtemelen kolye olarak giydiği bir taş kolye ve kültürlerine ait çan şeklinde bardak kalıntıları bulundu. Kalıntılara ait ilk antropolojik çalışmalar 1980'lerde gerçekleştirilmişti. Analizlere göre adam, yaklaşık 1.70 boylarında olup 25-30 yaşlarında ölmüş ve sol bileğinde iyileşmiş bir kırık izine sahipti. Ölüm sebebi bilinmeyen İngiliz adamın kalıntıları daha önce Derbyshire'deki Buxton Sanat Galerisi'nde saklanıyordu.

KORUNAMAMIŞ KAFATASI YÜZÜNDEN GÖRSELDE TAHMİN EDİLEN YERLERİ BULANIK GÖSTERDİLER

Face Lab ekibi, 3B modern teknolojilerinin yanı sıra özellikle video haritalama yöntemlerinin bir kombinasyonunu kullanarak İngiliz adamın yüzünü yeniden oluşturmayı başardı. Tamamen korunamamış kafatası yüzünden uzun bir çalışma gerçekleştiren uzmanlar oluşturdukları görselde tahmin edilen yerleri bulanık bir şekilde gösterdiler.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:56
  1. İngiltere
  2. Mısır
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