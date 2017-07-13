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Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes! Duruşmaya bu tişörtle geldi

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbeci teröristler, üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:39
Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes! Duruşmaya bu tişörtle geldi

FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbecilerin yargılanmasına bugün devam ediliyor.

İDAM SLOGANLARI

3. kez hakim karşısına çıkarılan darbeciler, halk tarafından protesto edildi. İdam sehpasının kurulduğu alanda "İdam isteriz" diye bağıran halk, darbecilere idam ipi salladı.

HERO TİŞÖRTLÜ DARBECİ

Geniş güvenlik önlemleri altında araçlardan indirilen bir darbecilerden birinin üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı.

Darbeci teröristin giydiği tişörtün üzerinde Türkçe anlamı "Kahraman" olan "Hero" yazıyordu

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:39
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