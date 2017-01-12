Yüzsüz ABD'den PYD'ye destek!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, büyük bölümü PYD'den oluşan Suriye Demokratik Güçlerinin PKK karşıtı tweet'ini paylaştı.

Yüzsüz ABD'den PYD'ye destek!
Eklenme: 12 Ocak 2017, 05:35
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CENTCOM'un sosyal medya hesabı Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının "PKK ile ilişkisinin olmadığını iddia eden" açıklamayı paylaşılması tepki çekti.

Söz konusu paylaşımında SDG'nin açıklamasının ekran görüntüsünü kullanan CENTCOM, açıklamanın üstüne de "SDG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor" ifadelerine yer vererek PYD'nin "sözcülüğünü" yaptı.

Dünkü günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner de terör örgütü PYD'nin, "uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini" savunmuştu.

 
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