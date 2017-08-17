Yüzme İl Temsilciliğinde görev değişimi

2012 yılından bu yana Eskişehir Yüzme İl Temsilciliği görevini yürüten Mehmet Çoban, yeni dönem Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulundaki görevinden dolayı Yüzme İl Temsilciliği görevini Erdinç Bolcan’a bıraktı. Yeni görevinde Bolcan’a başarılar dileyen Mehmet Çoban, ” 2012 yılından bu yana yürüttüğüm temsilcilik görevini Erdinç Bolcan’a teslim etmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Yeni görevinde kendisine başarılar dilerim. Eskişehir yüzme ailesine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’i yüzmede marka yapma hedefiyle göreve geldiğini belirten Bolcan, "Her şeyden önce beni bu müstesna camianın temsilciğine aday göstererek beni onure eden Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Sayın Erkan Yalçın’ın gıyabında Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih Sezer’e, Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, bana destek veren değerli yüzme kulüpleri yöneticilerine ve bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı İl Temsilcimiz Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Çoban’a teşekkür ediyorum. Amacımız son yıllarda ivme kazanan Eskişehir yüzmeyi daha üst seviyelere çıkarmak olacaktır. Federasyon ve kulüpler işbirliği ile çocuklarımıza iyi çalışma imkanları sağlamak, kulüplerimizin ve havuzlarımızın vefakar kahramanları antrenörlerimizin, değerli hakemlerimizin isteklerine ya da sorunlarına çözümler bulmak için çalışmak birlik beraberlik içinde Eskişehir’i yüzmede marka yapmak hedefimizdir” diye belirtti.