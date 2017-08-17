Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yüzme İl Temsilciliğinde görev değişimi

Uzun yıllardır Yüzme İl Temsilciliğini başarıyla yürüten Mehmet Çoban görevini Erdinç Bolcan’a devretti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:40
Yüzme İl Temsilciliğinde görev değişimi

2012 yılından bu yana Eskişehir Yüzme İl Temsilciliği görevini yürüten Mehmet Çoban, yeni dönem Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulundaki görevinden dolayı Yüzme İl Temsilciliği görevini Erdinç Bolcan’a bıraktı. Yeni görevinde Bolcan’a başarılar dileyen Mehmet Çoban, ” 2012 yılından bu yana yürüttüğüm temsilcilik görevini Erdinç Bolcan’a teslim etmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Yeni görevinde kendisine başarılar dilerim. Eskişehir yüzme ailesine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’i yüzmede marka yapma hedefiyle göreve geldiğini belirten Bolcan, "Her şeyden önce beni bu müstesna camianın temsilciğine aday göstererek beni onure eden Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Sayın Erkan Yalçın’ın gıyabında Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih Sezer’e, Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, bana destek veren değerli yüzme kulüpleri yöneticilerine ve bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı İl Temsilcimiz Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Çoban’a teşekkür ediyorum. Amacımız son yıllarda ivme kazanan Eskişehir yüzmeyi daha üst seviyelere çıkarmak olacaktır. Federasyon ve kulüpler işbirliği ile çocuklarımıza iyi çalışma imkanları sağlamak, kulüplerimizin ve havuzlarımızın vefakar kahramanları antrenörlerimizin, değerli hakemlerimizin isteklerine ya da sorunlarına çözümler bulmak için çalışmak birlik beraberlik içinde Eskişehir’i yüzmede marka yapmak hedefimizdir” diye belirtti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:40
  1. Türkiye
  2. Fatih
  3. Eskişehir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona'daki saldırıyı üstlendiler!
    1. Barcelona'daki saldırıyı üstlendiler!
    2. Sevgi evlerinde kalan çocuklar sünnet..
    3. Vali Yazıcı’dan gaziler ve şehit..
    4. “AFAD’la birlikte gönüllülerin..
    5. Midyat’ta Kur’an kursları kapanış..
    6. İki çocuk annesi kadından dört gündür..
    7. 12 yaşındaki çocuk bulduğu el..
    8. Kamil Özcan DSYB Genel Başkanı oldu
    9. Genç anneden 1 haftadır haber alınamıyor
    10. Kaymakam köylü pazarını denetledi
    11. Selka Eskişehir Hentbol Spor..
    12. Yüzme İl Temsilciliğinde görev değişimi
    13. Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden..
    14. Çocuklara animasyon film izletildi
    15. Gökçeören Mahallesine yapılacak 9..
    16. BM yetkilisinden Sudan’da 400 bin..
    17. Sudan’da e-tarıma geçilecek
    18. 2 ayda 18 bin kişiye hizmet verdi
    19. Kadının bıçakladığı adam hastaneye..
    20. Güngör: Korku ve paniğe kapılmayın
    Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya cami olmasın, tarikat ve cemaatler yasaklansın!
    Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya cami olmasın, tarikat ve cemaatler yasaklansın!
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    PKK'dan CHP çağrısı!
    PKK'dan CHP çağrısı!
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor