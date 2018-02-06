Yüzlercesi Türkiye'den Suriye'ye geçebilir...

Uluslararası yardım grupları, Ortadoğu'da ve Batı ülkelerinde Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri, zorla geri gönderme ve buna sebep olacak önlemleri açık biçimde tartışma konusunda uyardı. Norveç Mülteci Konseyi ve CARE International gibi önde gelen insani yardım organizasyonları, geri gönderme hakkında artış gösteren söylemleri gündeme taşıdı.

MÜLTECİLER SURİYE'YE GERİ Mİ GÖNDERİLECEK?

Yardım kuruluşlarının açıklamasına göre, "devam eden şiddet ve bombardıman sivillerin hayatlarını tehlikeye atmaktayken, yüzbinlerce mülteci 2018 yılında Suriye'ye geriye dönme riski ile karşı karşıya". Önde gelen insani yardım kuruluşlarının "Tehlikeli Zemin" başlığı ile yayınladığı rapor ev sahibi ülkelerde günden güne artan geri gönderme furyasını gündeme alıyor.

Suriye'deki askeri durum değişirken ve bunun yanı sıra dünyanın dört bir tarafında mülteci karşıtı söylemde artış gözlenirken, 2017 yılında hükümetler mültecileri ülkelerine geri gönderme niyetini taşımaya ve bu meseleyi açıktan açığa tartışmaya başladı.

1.5 MİLYON MÜLTECİ DÖNECEK

2011 yılından bu yana süren savaşta yarım milyondan fazla kişinin yaşamını yitirdiği Suriye'ye geri dönen mültecilerin sayısı 2016 yılında 560 bin iken, 2017 yılında 721 bine yükseldi. Rapora göre 2018 yılında bir buçuk milyon mülteci daha Suriye'ye geri dönmek zorunda kalacak.

İnsani yardım grupları "ülkede oluşturulan sözde çatışmasızlık bölgelerinin dahi bombardımanlara hedef olduğunu ve buralarda da sivillerin öldürüldüğünü" ifade ediyor.

İnsan hakları kuruluşlarının yayınladığı rapor, Danimarka ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'da bu meseleye dair tartışılan önlemlerin, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmek zorunda kalmasıyla sonuçlandığını ortaya koyuyor. Birçok bağımsız kurum ve kuruluş, büyük bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşan mültecilerin hala savaşın devam ettiği Suriye'ye geri dönmesine şiddetle karşı çıkıyor.

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