Yüzlerce silah ele geçirildi! Hepsi o ülkelerde üretildi...

Terör örgütü DAEŞ'in Deyr ez Zor yakınlarındaki Meyadin kentinde silah deposu ortaya çıkarıldı.

Rusya'nın desteğiyle Irak sınırına doğru ilerleyen Esed rejiminin ulaştığı mühimmat arasında yüzlerce roket ve son teknoloji silahlar yer alıyor.

Silahların İsrail ve NATO yapımı olduğunu belirterek Tel Aviv yönetimini suçladı. Haberlere göre depoda bulunan silahlar aynı zamanda ABD, İngiltere, İsrail ve Belçika yapımı.

Silahların terör örgütünün eline nasıl geçtiği bilinmiyor.

Fiili başkenti Rakka'yı geçen ay yitiren kanlı örgüt, elindeki en büyük kent Musul'u da 9 Temmuz'da kaybetmişti.

Haziran 2014'te hilafet ilan teröristlerin Suriye ve Irak'taki toprak kaybı yüzde 80'nin üzerinde. Deyr Ez Zor kentinin üçte ikisini geri alan Suriye ordu birliklerinin kısa sürede şehri kurtarması bekleniyor.