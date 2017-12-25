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Yüzlerce komando Suriye'ye böyle uğurlandı

Bitlis'in Tatvan'daki 10. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, görev değişimi için Suriye'ye gönderildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 20:28
Yüzlerce komando Suriye'ye böyle uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığından 208 asker, görev değişimi için Suriye'ye dualarla gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sorgun Kışlası'ndaki uğurlama törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nihat Pullu katıldı.

Tatvan 10'uncu Tugay Komutanlığının Sorgun Kışlasında yapılan törene katılan Vali Ustaoğlu, rütbeli personel tarafından karşılandı. Karşılama sonrası Tugay Komutanlığı Şeref Defterini imzalayan Vali Ustaoğlu, ardından tören alanına geçti.

Vali Ustaoğlu ve beraberindeki askeri heyet, Suriye’ye görevlendirilecek komandolarla tek tek selamlaşarak başarılar diledi.

Suriye'de görev yapacak komandolar için kurban kesilerek dua edildi. Asker ailelerinin de katıldığı törende Vali Ustaoğlu, Kaymakam Özkan ve Tuğgeneral Yalçınkaya, görev değişimine gidecek komandoları Suriye'ye uğurladı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 20:28
  1. Bitlis
  2. Tatvan
  3. Vali İsmail Ustaoğlu
  4. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
  5. Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay
  6. Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya
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