Yüzlerce kayıp verdiler...İlerleyemiyorlar...

Bağdat hükümeti güçleri verdiği ağır kayıplara rağmen kentin batı yakasında ilerliyor.



ABD destekli Bağdat hükümeti güçleri Musul kenti batı yakasındaki çatışmalarda verdiği ağır kayıplara rağmen bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor. Hükümet güçlerinin geçtiğimiz günlerde kenti batı yakasında halen DEAŞ'in kontrolünde bulunan Eski Musul semtine yönelik başlattığı saldırıda ilerleme kaydettiği ifade ediliyor.



Yerel kaynaklar, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteği ile kentin batı yakasındaki Şifa mahallesi ve Eski Musul semtine yönelik bir saldırı başlatan Bağdat hükümeti güçlerinin beklenmedik bir direniş ile karşılaştığı aktarıyor.



Ek hava ve kara bombardımanlarıyla bölgedeki direnişi kırmaya çalışan hükümet güçleri yaşanan çatışmalarda ilerleme kaydetmiş olsa da oldukça fazla zayiat vermiş durumda.

"Irak güçlerinden 40 kişi öldü"

DEAŞ'e bağlı Amak Ajansı ise dün yayınladığı bir açıklamada Musul kenti batı yakasında devam eden çatışmalarda Bağdat hükümeti güçlerinden 40 kişinin öldüğünü ifade etti. Ajans, öldürülen hükümet güçlerinden 13'ünün Şifa ve Zencili mahalleleri çevresinde düzenlenen keskin nişancı saldırılarıyla hedef alındığını açıkladı.



Ajansın aktardığı bilgiye göre kentin batı yakasında DEAŞ savaşçıları ve Bağdat hükümeti güçleri arasında oldukça şiddetli çatışmalar yaşanmakta.



Son günlerde Irak'ın Bağdat, Kerkük, Tikrit bölgelerinde DEAŞ tarafından farklı saldırılar düzenlendi. Musul Operasyonu'nun sona doğru yaklaşmasıyla belli bir süredir Irak'ın diğer bölgelerindeki IŞİD saldırılarında artış gözlenmekte.