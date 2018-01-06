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Yüzlerce Filistinli Patrik Theophilos'u protesto etti

"Kiliseye ait malları İsrail'e aktarmakla" suçlanan Patrik 3. Filistin güvenlik güçlerinin koruması altında kiliseye girebildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 22:15
Yüzlerce Filistinli Patrik Theophilos'u protesto etti

AA- "Kiliseye ait malları İsrail'e aktarmakla" suçlanan Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos, Beytullahim'deki Mehd (Doğuş) Kilisesi girişinde yüzlerce Filistinli tarafından kiliseye girişi engellenmeye çalışılarak protesto edildi.

Filistinliler, Doğu Kilisesi takvimine göre Hazreti İsa'nın doğum günü münasebetiyle Doğuş Kilisesi'nde düzenlenecek kutlamaya katılmak üzere bölgeye gelen Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos'un konvoyuna tepki gösterdi.

Konvoya ayakkabı ve yumurta atan kalabalık, Patrik 3.Theophilos'un kiliseye girişini engellemeye çalıştı.

"Kiliseye ait malları İsrail'e aktarmakla" suçlanan Patrik 3. Filistin güvenlik güçlerinin koruması altında kiliseye girebildi.

Ortodoks Konsey Üyesi Uday Bacali de daha önce yaptığı açıklamada, "Eski Patrik Irenius, Eski Kudüs'te aralarında iki otel ile bir binanın da bulunduğu taşınmazları İsrail'e aktarmıştı. Theophilos da Kudüs'te kiliseye ait birçok taşınmazı İsrail'e aktardı." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 22:15
  1. Kudüs Rum Ortodoks Patriği
  2. 3. Theophilos
  3. Beytullahim
  4. Filistin Devlet Başkanı
  5. Doğu Kilisesi
  6. protesto
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