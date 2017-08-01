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Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi

Sabah ve öğleden sonra binin üzerinde fanatik Yahudinin İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 18:58
Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs'in yaptığı yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinde 870, öğleden sonra da 209 fanatik Yahudi İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın Fas (Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi" denildi.

Ayrıca sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya giren bazı fanatik Yahudilerin Talmudik ayinler düzenlemeye çalıştığı ve İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif'in dışına çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail polisi, Yahudilerin "Tişa BeAv" adı verilen matem günü dolayısıyla, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ve özellikle Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. İsrail polisi, Eski Şehrin çevresinde gerçekleşen "Tişa BeAv" matemleri kapsamındaki yürüyüşe yaklaşık 500 İsraillinin katıldığını açıkladı. Yerel basın, yürüyüşe katılanların, İsrail'in işgal altındaki "Doğu Kudüs'te egemenliğini dayatması" çağrısı yaptığını aktarmıştı.

İsrail yönetimi, 2003 yılından bugüne İsrailli yerleşimci grupların Mescid-i Aksa'yı ihlallerine Harem-i Şerif idaresinin ve Filistinlilerin itirazlarına rağmen göz yumuyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:58
  1. Harem-i Şerif
  2. İsrail
  3. Mescid-i Aksa
  4. Tişa BeAv
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