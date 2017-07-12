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Katar ambargosu yüzünden yüzlerce deve telef oldu

Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu dört Arap ülkesinin Katar'a uyguladığı ambargo Katarlı ailelere ait develeri etkiledi. Suudi Arabistan'ın Katarlı çiftçileri sınır dışı etmesi nedeniyle yüzlerce deve susuzluktan telef oldu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:10
Katar ambargosu yüzünden yüzlerce deve telef oldu

Suudi Arabistan'ın, Katar'la yaşadığı diplomatik krizin ardından, Katarlı çiftçileri sınır dışı etmesi nedeniyle yüzlerce deve susuzluktan telef oldu.

İki ülke arasındaki sınırdan günde yalnızca birkaç yüz devenin geçişine izin verildi.

Suudi Arabistan topraklarında kalan develer de büyük ağıllara sürüldü ve 50 derece sıcaklıkta dışarıda bekletildi.

Independent.co.uk internet sitesinde yer alan habere göre, bazı çiftçiler Ramazan ayında sahibi oldukları develeri tespit etmeye çalıştı.

Sahibi bulunmayan veya sahipleri ülkeden sınır dışı edilen develer de yol kenarında ölüme terk edildi.

Said Al Hajari adlı bir çiftçi, "Çok üzücü, develer nereye gideceklerini bilemedikleri için çok yorgun düştüler" dedi.

Çiftçi Hussein Al Marri de, "Suudi Arabistan'dan dönmüştüm. Ben de yolda 100'den fazla deve leşi, 100'den fazla sahipsiz deve ve koyun gördüm" dedi.

Katar'da da Çevre Bakanı sınırı geçebilen 8 binden fazla deveye sığınak sağlayıp su ve yem verdi.

Suudi Arabistan, Katar'la yaşanan kriz sonrası develeri de sınır dışı etmişti.

The Peninsula gazetesi Katar'da çok sayıda veteriner ve uzmanın develere yardım etmek için harekete geçtiğini yazdı.

Körfez'deki kriz nedeniyle 12 bin ila 15 bin arası hayvanın telef olduğu bildiriliyor.

Uluslararası Hayvan Hakları Savunucusu SPANA'nın sözcüsü "Dünya genelinde çalıştırılan hayvanlar ve çiftlik hayvanları çatışmaların ve siyasi tartışmaların unutulan kurbanları oluyor" dedi.

Sözcü, "Daha önce defalarca Somali'de, Mali'de ve diğer bölgelerde bu durumu yaşadık. Hayvanların sağlına önem verilmesi ve gıda, su, sığınak, gerekli tedaviye erişim gibi esas ihtiyaçlarının karşılanması mühim" diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:10
  1. Somali
  2. Katar
  3. Arabistan
  • AsyaAsya37 dk önce
    Yazıklar olsun Suudi Arabistan ne istiyon develerden
  • DenyoDenyo49 dk önce
    Kutsal hayvanlar Yazik.. sidigi bile herderde Deva ....
Bugünkü Akit

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