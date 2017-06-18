Yüzlerce asker hastaneye kaldırıldı, o yemek şirketi açıklama yaptı
Manisa'da yüzlerce askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması gündeme oturdu. Tepki büyük. Olay sonrası Ankara merkezli olduğu belirtilen yemek şirketi Rota Yemekçilik'in 21 çalışanı gözaltına alındı. Mutfak kısmındaki kamera görüntüleri inceleniyor. Söz konusu yemek şirketi adına da bir açıklama yapıldı.18 Haziran 2017 Pazar 20:29
Manisa’da akşam yemeği sonrası 731 askerin zehirlenme belirtileriyle tedaviye alınması sonrasında, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Ankara merkezli olduğu belirtilen Rota Yemekçilik A.Ş.’nin Manisa birimi görevlileri gözaltına alınmıştı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 21 kişi arasında, firma temsilcisi Veysel Ahmet Gürcüm ile 3 gıda mühendisi, aşçı, aşçı yardımcıları ve diğer çalışanların bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade alma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Bu arada kışla içindeki özellikle yemek üretiminin yapıldığı mutfak kısmındaki güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı öğrenildi.
O ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI
Konuyla ilgili olarak Rota Yemekçilik A.Ş adına da bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şirketin günde 130 bin kişiye yemek verdiği belirtildi, şu ifadeler kullanıldı: “Öncelikle bu durumu yaşayan tüm askerlere ve ailelerine geçmiş olsun diliyoruz. Babalar gününde böyle hadisenin yaşanmış olması bizi derinden üzmüştür. Rota Yemekçilik 2005 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor. Şirketin yaklaşık iki bin 500 çalışanı bulunuyor. Birçok kuruma sunulan tüm yemekler, sağlık koşullarına uygun büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Ortada henüz, herhangi bir tarafın sorumluluğunu ortaya koyan bilimsel bir rapor yok. Laboratuvar sonuçları gelmediği halde şirketin bu kadar baskıya ve ithama maruz kalması üzüntü verici. Sayın Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın açıklamasını önemli görüyoruz. Sayın Bakan Işık, yemediği halde etkilenenlerin olduğunu açıkladı. Yine Sayın Bakan açıklamasında ‘Sadece yemekten zehirlenenler vakası olarak değerlendirmiyoruz, tüm ihtimalleri hesaba katan bir çalışmayı yürütüyoruz’ diyor. Ortaya çıkacak laboratuvar sonuçları durumu tüm açıklığı ile ortaya koyacaktır. Ayrıca, geçen Mayıs ayında Kredi Yurtlar Kurumu ve Kırkağaç Kışlası’nda da zehirlenme vakaları yaşanmıştır. Ki bu kurumlara şirketimiz yemek vermiyor"
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Mustafa Eryılmaz 5 sa önce Gözdağı vermek isteniyor. Bir yerlere mesaj veriyor gibi. isuzgen6 sa önce sabotaj olabilir çalışanlar iyi araştırılsın Sonic7 sa önce Şirkete bakmak lazım kimbilir kimle bağlantısı var Oğuzsoylu10 sa önce yüz otuz bin kişiye yemek veriyorsunuz ama nehikmetse 700 mehmedimiz zehirleniyor o Kınalı kuzuları zehirleyen alçaklara da yüce Rabbim evlat acısını tattırsın(tamam evlatların günahı yok )ama ERDOĞAN'a düşman isen o yavruların günahı ne, maçan yiyorsa çık karşısına adam gibi Erkekçe Paylaş kozunu. Emekli polis 13 sa önce TSK terör örgütü hdpkk lı miletvekilinin sahip oldugu su işletme sirketinden su almayı bıraksın. O hainlerden her nasuzluk beklenir. tuzcu14 sa önce suya bakmak lazım.... Kirkagac 15 sa önce Fetoskilicdsr oglunu yola surfu diger taraftandaHalkindiger Sonora uclarini dokunuyorlarGeri ile Darbe ile beceremediklerini mide bulandirmakla yapmaya calisiyorlar ozellikle manisa olmasi orada hAla aktifler belliki Devleti ozelliklede erdogan i yipratma cabalarindan biri kokleri kazinmadan durmayacaklarDevlet kendi I kurumlarini butur namussuzlara karsi guncellemeli savunmasi kesin ve dire k sonic alabilecek sekilde Eli guclendirilmeli vatansever15 sa önce Biyolojik,kimyasal saldiri da olabilir..bulasici bir hastalik,suya baska mazlemelerin karismasi vs..bir salginda olabilir..yemeklere katilan bir zehir de..her halikarda tez onlem alinmasi gerekir.. Alp16 sa önce Zamaninda da herseyi Ergenekon yapmisti :) Teyyo 17 sa önce