‘Yüzen saray’la geldi…

Arap milyarder Suwaidi 200 milyon dolar değerindeki, ’Queen Mavia’ isimli yatı ile kara ada açıklarına demir attı. İlgi odağı olan yatı vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

Yat içerisinde Saeed Bin Jabr Al Suwaidi ve ailesi olduğu öğrenildi. 60 metrelik yüzen saray ’Queen Mavia’nın Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan rotasını Bodrum koylarına çevirdiği öğrenildi. Bodrum kalesinin karşısına demir atan yatın içinde 2 yüzme havuzu, restoranlar, kulüp, hamam, sarayı andıran odalar var.