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‘Yüzen saray’la geldi…

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en güçlü şirketlerinden biri olan Bin Jabr Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Saeed Bin Jabr Al Suwaidi, milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a geldi.

22 Haziran 2017 Perşembe 07:47
‘Yüzen saray’la geldi…

Arap milyarder Suwaidi 200 milyon dolar değerindeki, ’Queen Mavia’ isimli yatı ile kara ada açıklarına demir attı. İlgi odağı olan yatı vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

Yat içerisinde Saeed Bin Jabr Al Suwaidi ve ailesi olduğu öğrenildi. 60 metrelik yüzen saray ’Queen Mavia’nın Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan rotasını Bodrum koylarına çevirdiği öğrenildi. Bodrum kalesinin karşısına demir atan yatın içinde 2 yüzme havuzu, restoranlar, kulüp, hamam, sarayı andıran odalar var.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 07:47
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