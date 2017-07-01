Yüzen adalarda yangın çıktı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Çat Barajında yaklaşık 3 bin yılda oluşan doğa harikası yüzen adalarda ki otların tutuşması nedeniyle gece yangın çıktı. Yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Çelikhan Belediyesi itfaiye ekipleri otların tutuşmasıyla çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çat Barajı yüzeyinde bulunan ve daha önceki yıllarda hazırlanan proje ile kıyıya sabitlenin yüzen adalarda çıkan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.