Yüzde 85'i bitti: Çamlıca’ya nano kubbe

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 6 Ağustos 2013 tarihinde temeli atılan 6 minareli Çamlıca Camisi’nin yüzde 85’i tamamlandı. İç düzenlemesine başlanan caminin 72 metrelik kubbesinin göbeğine nano teknolojiyle kaplanmış çelikten harflerle Allah lafzı, etrafında da aynı teknolojiyle Esma-ül Hüsna ve Fetih Suresi yazılacak. Kubbe, özel bir sistemle aydınlatılacak.

Müteahhitliğini Kabe’deki revakların da restorasyonunu yapan Gürsoy Grup’un üstlendiği Çamlıca Camisi’nin kubbe düzenlemesi yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ürünü. Ünlü hattat Hasan Çelebi’nin yazdığı hat, kalıplanarak montaja hazır hale getirildi. Yazıdaki harflerden Elif’in boyu 5 metre.

Tavan yazılarının montaj işleminin bir buçuk aydır sürdüğünü belirten İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk’le 72 metre yüksekteki sürdürülen kubbe çalışmalarını görmek için 15 güne kadar sökülecek olan örümcek ağını andıran iskelede adrenalini yüksek bir tırmanış yaptık.

Bugüne kadar cami kubbeleri süslemelerin hattat ve tezhip sanatçıları tarafından elle yapıldığını anlatan Ergin Külünk şu bilgileri verdi:

DÜNYA HATTATLARININ PİRİ:

“Dünya hattatlarının piri Hasan Çelebi tarafından hazırlanan kompozisyon için, Haşr Suresi’nin son iki ayetinden istifade edilip, 16 adet Esma-ül Hüsna tevhidi simgelendi. Kubbenin tavanına Lafza-i Celal yazdık.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ‘ALEM’İ:

Aynı teknikle 4.5 ton ağırlığıyla dünyanın en büyük ‘Alem’i yapıldı. Nano teknolojiyle kaplı alem altın renginde.

KADINA POZİTİF AYRIMCILIK:

Mimarların kadın olmasının tesiriyle, kadınlar bu cami kendileri için yapılmış hissini alacaklar. Abdesthanelerinde, çocuk bakım, kişisel bakım ve çocuk oyun odası olacak. Buradan çıkıp asansörle, direkt namaz kılabilecekleri mahfele (iç balkon) çıkıp ibadetlerini yapacaklar. Kadınlar kendilerine ayrılan 2 kat ve 5 bin kapasiteli bölümde, başını kaldırınca kubbeyi, eğilince halıyı, karşıya bakınca da imamı görecek.

EZAN SESİ TOPKAPI’DAN DUYULABİLECEK:

Çamlıca Camisi’nin ses düzeni için Türkiye’nin en ünlü akustik uzmanlarıyla çalışıldı. İçi sanal ortamda bitirildi, çini ahşabı yerleştirilip ses çalışması yapıldı. Minarelerden yükselecek ezan sesi, rüzgarı arkasına aldığında, Topkapı’dan da duyulabilecek.”

KANUNİ KRİTERİ

ENGİN Külünk, Çamlıca Camisi’nin imamında aranılacak özelliklere ilişkin sorumuz üzerine, Kanuni Sultan Süleyman’ın, Süleymaniye Camisi’nin Vakfiyesi’nde, mihrapta yer alacak görevlide aradığı vasıfları sıraladı: “Genç olmalı, diksiyonu çok düzgün olmalı, dile hâkim olmalı, yabancı dile hâkim olmalı, hatta hanımı güzel olmalı.” Külünk, ardından Çamlıca’da görev yapacak olan imam ve müezzinde aranacak vasıfları şöyle anlattı: “Diksiyonu güzel olmalı. Ses rengi, insanları iten değil çağıran olmalı. Mutlaka hafız olmalı. Türkçe’nin yanında Arapça ve İngilizce hutbe verecek derece bu dillere hâkim olmalı. Bu caminin görevlileri, imamları, müezzinleri, bu camideki çocuklarla oyun oynayabilmeli.”

Hürriyet