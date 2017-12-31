'Yüzde 60 bana yüzde 40 sana' dönemi bitti

Gayrimenkul sektörünün köklü şirketlerinden MESA, 50. yılına yaklaşırken şirketin yeni nesil yöneticisi Mert Boysanoğlu, Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’ya piyasanın bilinmeyen yönlerini ve gelecek dönemdeki planlarını anlattı.

MESA’nın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan Mert Boysanoğlu, söze konut piyasasının gelişimiyle ilgili dikkat çekici şu değerlendirmeyi yaparak girdi: “Kamuoyunda ‘Mesa üst gelir sınıfına konut yapar’ algısı var. Halbuki biz Mesa olarak her gelir grubundan vatandaşlar için konut yapıyoruz. Bizde alıcı kitle ayrımı yok. Burada belirleyici olan nedir? Öncelikle arsanın fiyatıdır, ama biz ‘Her kesime iş yapacağız’ diye bir hedef koymuşuz. Halimizden de oldukça memnunuz. Tabi ki sektörde çalışan diğer şirket yöneticileri ‘konut açığı var’ diyor… Var ama bu bizim ürettiğimiz segment değil.

AZ GELİRLİLER UNUTULMAMALI

Biz ‘A’ ve ‘B’ segmentine üretim yapıyoruz şu anda. Açığın olduğu segment ‘C’ segmentidir. Yani nedir bu: 3 bin lira ile 6 bin lira arası maaş alan kişilere konut ürettiğimiz anda problem bir ölçüde halledilmiş olacaktır. Sektörün açığı da orada aslında. Yurt dışında yapılan araştırmalara göre şehirlerde yaşayanlar, aylık kazançlarının üçte birini konut kredi taksidi olarak ödeyebiliyor. Kalanıyla da hayatlarını idame ettiriyorlar. Bir ailenin 6 bin lira aldığını düşünürseniz 2 bin lirasını rahatlıkla satın aldığı konutun taksidi olarak yatırabiliyor. Şimdi böyle bir taksitle ev satmak çok zorlaştı. Demek ki, metrekaresini yaklaşık 2 bin 500 liraya satacağınız bir hatta daha da altında bir segment oluşturmanız lazım.

KONUT GELİŞTİRMENİN ABC'Sİ

Bizler, konut geliştirirken önce arsaya bakarız, fizibilitesini yaparız, sonra ortaya bir rakam çıkar. Ardından ‘biz burayı satın mı alalım, hasılat paylaşımı mı teklif edelim’ diye düşünürüz. Bu dönemde siz arsayı satın almıyorsanız zor. Çünkü hep arsa sahibi kazandı geçtiğimiz dönemde. Artık o dönem bitti. Eski oranlar artık kalmayacak. Yüzde 60 bana yüzde 40 müteahhite, o dönem artık bitti. Bundan sonra bizim için bitti en azından. Yeni dönemde yüzde 50’nin üzerinde hiçbir yere teklif vermeyiz. Hatta 45’in üzerinde dahi vermeyi düşünmüyoruz. Neden mi? Çünkü artık farklı bir dönemdeyiz. Maliyetler arttı, sektör daha zor bir döneme girebilir. Bir de, arsa sahipleri güvenli bir firmayla masaya oturmak istiyorlarsa, marka bir proje istiyorlarsa bunun için fedakârlık edip imzayı atacaklar. Olay bu kadar açık ve basit. Ben böyle düşünüyorum.

SUİSTİMAL EDEN HER YERDE EDER

Bazı ilçelerde küçük tip dairelerin kötüye kullanıldığı yönünde yaygın bir kanaat var. Hatta vukuatlar da yaşandı. Özellikle 1+0 ve 1+1 tipi daireler için söyleniyor bu. Bir kötü niyeti gerçekleştirmek için mesele evlerin küçük ya da büyük olması değildir. Suistimal eden her yerde edebilir.

BABAMDAN KALACAK EN BÜYÜK 3 MİRAS

Allah öncelikle ona sağlık ve afiyet versin. Bir kere bana verdiği bilgi en büyük mirastır. Şu ana kadar verdiği tüyolar, bilgiler paha biçilemez. Kitaplardan öğreneceğim şeyler değil bunlar. İkinci olarak deneyim… Bana yaşattığı deneyimlerle bugünlere geldim. Bir de tabi ki mütevazılık.

İŞE ŞANTİYEDE BAŞLADIM

Bana mütevazı olmayı öğreten babamdır. Ben asla bu şirketin patronu olarak görmem kendimi. Öncelikle bu şirketin çalışanıyımdır. Hep öyle gördüm. Arkadaşlar da hep takım olma, grup olma ahlakı bizde en aşağıdan en yukarı kadar vardı. Ben hiçbir zaman buraya başladığımda babam özellikle beni ince iş yardımcısı olarak başlattı. Normalde, direkt ‘Sen gir yönetimde başla’ diyebilirdi. Ama ben 8 yıl şantiyede çalıştım.

ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAMAK LAZIM

Yaklaşık 3 ayrı projede çalıştım, onlardan sonra Kazakistan ve Azerbaycan’da yaşadım bir müddet. Orada projelerimizi takip ettim. Onlar tabi bana çok büyük deneyim kazandırdı. Şöyle bir şey var; birinci nesil korur ikinci nesil harcar diye. Birinci nesil daha mütevazı yaşamayı kendine hedef koymuştur, ikinci nesil ya neden mütevazı yaşıyoruz işte. Gezmeyi de severim tozmayı da severim. Tamam hepimiz seviyoruz da ölçüyü kaçırmamak lazım.

3 ÇOCUĞA EVET AMA...

Erhan Bey (Babası) Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben çok güzel bir şey söylüyor: ‘Efendim evlenen çiftlere ‘3 çocuk yap’ diyerek önemli bir mesaj veriyorsunuz… Hatta sayın Erdoğan, bana da düğün davetiyemi götürdüğümde üç çocuk yapmamı tavsiye etti. Ben de ‘İnşallah’ demiştim. Bunlar güzel şey ama Erhan Bey diyor ki; hem üç çocuk hem de 150 metre karenin üzerindeki yapılara yüzde 18 vergi… Bari bunu 175 metrekareye çekin de hepimiz rahat edelim. Ya da KDV oranı yüzde 8 olsun. Bunu tabi ki sektör adına talep ediyoruz.

EKONOMİ İNSANLAR MUTLUYSA İYİ

Gayrimenkul sektörünün en önemli ihtiyacının finansman olduğunu vurgulayan Boysanoğlu, “Alıcıya hâlâ iyi bir finansman modeli sunamıyoruz. Kendi kendimize balon oluşturuyoruz. Ekonomi insanlar mutlu olduğu sürece iyi çalışan bir şey. İnsanlar mutsuzsa ekonomi çalışmaz. Bu böyle. Ekonomiyi kendimiz oluşturuyoruz. Şimdi mal alacakken ya işte kur arttı bir dur bakalım. Ya senin dolarla ne işin var. Kur arttıysa arttı. Mesela ben Kanada’da iş yapıyorum, Kanada’da biz kardeşimle beraber otel satın aldık, orada onu böyle 130 üniteli şey haline getirmeye çalışıyoruz. Projeyi hazırlıyorsunuz, satışa sunuyorsunuz ama size ruhsat vermiyor. Diyor ki, ‘Satışa bir sun bakalım buradan ne kadar talep alacaksın” Mesela yüzde 70 talebi almadan size ruhsatı vermiyor kesinlikle. Hiç kimseye kendi başına hareket imkânı sağlamıyor. Bu konu önemli” dedi.

ŞİRKET BATIRDIM!

2001’de 3 arkadaş heyecanla yazılım şirketi kurduk. Ufak yazılım işleriyle ilgileniyorduk. Ama 2 yılda şirketi batırdık. Bu işin ruhunda olan bir şey. Çok güzel bir deneyim oldu. 2003’te şantiyede başladığım işime aşığım. Spor yapmayı da çok seviyorum. Akvaryumculuk hobim de var. Dalmayı çok severim. Oğluma vakit ayırmak ise benim için dünyanın en önemli şeyi… İnşallah sırada ikinci evlat heyecanımız olacak. Bir de kızım olsa keşke.

MERT BOYSANOĞLU KİMDİR?

1976 yılında doğan Mert Boysanoğlu, “Oxford School Of Architecture” da Mimarlık dalında lisans ve “Oxford Brookes School Of Town Planning”de, Şehir Bölge Planlama alanında yüksek lisans aldı. 2000 yılında BSB London Architects firmasında kariyerine başladı.. 2001 yılında çalışma hayatına InfoTron firmasında devam etti. 2003 yılında çalışmaya başladığı Mesa Mesken Sanayii A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevini sürdürüyor. Evli ve bir çocuk babası olan Mert Boysanoğlu’nun ayrıca, Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyeliği bulunuyor.

BEN OLSAYDIM

"Aslında çok kolay bir konu değil bu. “Ben olsaydım”, dediğinizde o zamanki şartları dikkate almak gerek. Zaman makinası olsaydı elimde, bir kere kendimde bir plancı olarak şehrin planlamasını yeniden baştan aşağıya bir anayasa gibi kurgulardım.

Mert Boysanoglu"