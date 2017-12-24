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Yüzde 5'lik vergi indirimi başlıyor

Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

24 Aralık 2017 Pazar 09:59
Yüzde 5'lik vergi indirimi başlıyor

DÜZENLİ ÖDEYENLERE ÖDÜL

Buna göre, 1 Ocak’tan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlarla finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç kurumlar vergisi mükellefleri arasından vergisini düzenli ödeyenlerin yıllık beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerinin yüzde 5’i indirilecek.

Nasıl faydalanılacak?

Düzenlemeden faydalanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması gerekecek. Hesaplanan indirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 09:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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