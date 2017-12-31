Yüzde 35'i Müslüman olan ülke NATO'ya katılabilir

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, ülkenin önümüzdeki yıl NATO’ya üye olmasını ve AB’nin Üsküp’e üyelik müzakereleri için tarih vermesini beklediğini duyurdu.

Zaev, yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasını bekliyoruz. AB'ye üyelik müzakerelerinin başlaması konusunda tavsiye almayı bekliyoruz. Brüksel, bu tür beklentiler için elimizde yeterince güçlü argümanların olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.