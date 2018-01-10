Yüzde 28 ile BİST lider

Geçtiğimiz yıl BİST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 23,99, TÜFE’ye göre ise yüzde 27,92 ile en fazla reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde en fazla reel getiri, geçen ay Devlet iç Borçlanma Senetleri’nden (DİBS), 2017 yılında ise Borsaİstanbul (BIST) 100 Endeksi’nden elde edildi.

Yılın son ayında BİST 100 Endeksi yüzde 0,14 reel getiri sağlarken, buna karşılık avro yüzde 1,72, dolar yüzde 2,54 ve külçe altın yüzde 3,69 yatırımcısına kaybettirdi. Bankaların birbirleriyle yarışına rağmen mevduat faizindeki gelir oranı yüzde 0,47’de kaldı. TÜFE ile indirgendiğinde ise BİST 100 Endeksi yüzde 0,81, mevduat faizi yüzde 0,2 reel getiri sağlarken, avro yüzde 1,05, dolar yüzde 1,88 ve külçe altın yüzde 3,04 zarar ettirdi. Diğer taraftan, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,62 , TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,69 yatırımcısına kaybettirdi.