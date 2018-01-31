Yüzde 25 zam gelince konfeti patlatarak kutladılar

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın toplu sözleşme müzakereleri sonrasında açıkladığı sosyal haklar ve kümülatif rakamlar toplamı sonucunda yüzde 26'yı aşan zam oranını duyan işçiler toplu sevinç gösterisinde bulundu. Biga 1 Nolu Sendika Başkanı Osman Akkurt vardiya çıkışında işçilere yaptığı açıklamada, "Saat başına ortalama 2 lira 64 kuruştan az zam alan olmayacak. Buda sosyal haklar ve AGİ toplamıyla beraber 791 lira yapıyor. Kurban bayramı yardımlarına yüzde 30 zam yapıldı. İşe ilk girecek olan arkadaşlarımızın saatlik ücreti 9 lira 30 kuruş olacak. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte iş yerindeki bir fiil çalışan arkadaşlarımızın ortalama saat ücreti 10 lira 60 kuruşa yükseldi" dedi.

"YÜZYILIN SÖZLEŞMESİ OLDU"

Türk Metal Sendikasının, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendika olduğunu vurgulayan Kavlak, "Altı aylık enflasyonun 3,2 olduğu koşullarda, yüzde 24'ü aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 20,8 refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme gerçekten yüzyılın sözleşmesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İş yerinde kutlama yapan işçiler Türk Metal Sendikası ve MESS yönetimindeki toplu sözleşme oranlarından memnuniyetlerini dile getirdi.