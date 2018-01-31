Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yüzde 25 zam gelince konfeti patlatarak kutladılar

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. bünyesinde çalışan metal işçileri toplu sözleşmede verilen yüzde 25 zammı konfeti patlatarak kutladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:42
Yüzde 25 zam gelince konfeti patlatarak kutladılar

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın toplu sözleşme müzakereleri sonrasında açıkladığı sosyal haklar ve kümülatif rakamlar toplamı sonucunda yüzde 26'yı aşan zam oranını duyan işçiler toplu sevinç gösterisinde bulundu. Biga 1 Nolu Sendika Başkanı Osman Akkurt vardiya çıkışında işçilere yaptığı açıklamada, "Saat başına ortalama 2 lira 64 kuruştan az zam alan olmayacak. Buda sosyal haklar ve AGİ toplamıyla beraber 791 lira yapıyor. Kurban bayramı yardımlarına yüzde 30 zam yapıldı. İşe ilk girecek olan arkadaşlarımızın saatlik ücreti 9 lira 30 kuruş olacak. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte iş yerindeki bir fiil çalışan arkadaşlarımızın ortalama saat ücreti 10 lira 60 kuruşa yükseldi" dedi.

"YÜZYILIN SÖZLEŞMESİ OLDU"

Türk Metal Sendikasının, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendika olduğunu vurgulayan Kavlak, "Altı aylık enflasyonun 3,2 olduğu koşullarda, yüzde 24'ü aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 20,8 refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme gerçekten yüzyılın sözleşmesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İş yerinde kutlama yapan işçiler Türk Metal Sendikası ve MESS yönetimindeki toplu sözleşme oranlarından memnuniyetlerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 14:42
  1. İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.
  • adil diiladil diil15 dk önce
    işçiye ayrı emekliye ayrı askere ayrı polise ayrı tamamen mantıksızsendikalarda kim aktifse örneğin akademisyen yönetiyorsa sabah akşam onlara çalışıyor, öğretmen aktifse oöğretmene çalışıyor sıradan üniversitede memur ,maliyede memur belediyede memursa ganimet olsa zırnık koklatılmıyor haram olsunişçiye diil haksızlık edenlere!böle adalet varmı be davutoğlu Gül akademisyenlere hükümet bürokrasinin tepesindekilere verdide verdi !işingaribi o parayı alan kesimverene küfrediyor bize verilmiyor biz vatan millet deyip sineye çekiyoz memur aç borçlu!
  • yazıYORUMyazıYORUM18 dk önce
    HELAL OLSUN. SENDİKACILIK BÖYLE YAPILIR. YOKSA MEMURSENCİLER GİBİ , SENDİKA BAŞKANLIĞINI MİLLETVEKİLLİĞİNE BASAMAK YAPIP, İŞVEREN YANCILIĞI YAPMAK SENDİKACILIKTAN SAYILMIYOR.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Soğuk havalarda kalbinize iyi bakın
  1. Soğuk havalarda kalbinize iyi bakın
  2. 90 ülkede yaygın olarak kullanılıyor!
  3. Harekata katılan kahraman Mehmetçik..
  4. Burhan Kuzu'dan CHP'ye kritik uyarı! O..
  5. Askere gitmek için yaptığı fedakarlık..
  6. Banker Bilo bir kez daha gerçek oldu!..
  7. Kırmızı bültenle aranan terörist..
  8. Yüzde 25 zam gelince konfeti..
  9. Dolarda bir ilk! 1987'den beri...
  10. Otobanda ilginç görüntü! Görenler..
  11. Galatasaray milyonluk transferi KAP'a..
  12. 63 milyon Euro'luk transfer resmen..
  13. Hainlerden bir saldırı daha
  14. AK Partili isim açıkladı! Köyümü MHP..
  15. Yerli mühimmatta dev adım! Seri..
  16. Acil servis hizmetlerine yönelik yeni..
  17. Karadeniz'de yüksek gerilim! Rus uçağı..
  18. Cem Küçük: İlk KHK ile o kanal..
  19. İbrahim Kalın'dan bomba açıklama: Söz..
  20. Hastaneye ayakkabılarını çıkarıp girdi!
Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
TSK'dan ABD'ye misilleme!
TSK'dan ABD'ye misilleme!
ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı