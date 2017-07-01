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Yüzde 100 yerli ve el yapımı

Avrupa’daki el yapımı Hibrit otomobilleri yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olan yüzde yüz yerli ve el yapımı otomobilin kaporta aksamı Sivas’ta yapılıyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:13
Yüzde 100 yerli ve el yapımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)Enerji Teknolojileri Topluluğu tarafından geliştirilen, TÜBİTAK tarafından yurt içinde gerçekleştirilen yarışmalara katılıp İngiltere’de düzenlenecek yarışmalarda ise Türkiye’yi temsil edecek otomobil üzerinde ki çalışmalar sürüyor. Hidrojen ve batarya ile çalışan araç iki kişilik olarak tasarlandı. Aracın tüm parçaları yüzde yüz yerli ve el yapımı parçalardan oluşacak. Aracın kaporta aksamı ile Sivaslı ustaların ellerinde şekilleniyor.

Karbon fiber kullanılarak üretiliyor

Aracın yarışlarda üstün performans sergileyebilmesi için hızlı ve hafif olması gerekiyor. Saatte 120 km hıza ulaşabilecek şekilde tasarlanan aracın hafif olması içinde özel bir yöntem kullanıyor. Bu nedenle aracın kaporta aksamı Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde karbon fiber teknolojileri üzerinde üretim yapan Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştiriliyor.

Hafif ve sağlam

Mehmet Pehlivan aracın kaporta aksamında kullandıkları sistemin çok hafif ve çelik kadar sağlam olduğunu belirtip,”Eforsit malzemeden yaptık bunu. Mastarı folexten yaptık. Polyester de kullandık. Bize verilen ölçül ve resimlere bakarak tamamen el ve göz yordamı ile yaptık. Yapımında makine kullanmadık. Tamamen yerli parçalar kullanılarak el emeği ile yaptık. Yaklaşık 5 aydın üzerinde çalışıyoruz. 15 gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.” dedi.

Aracın tamamlandığında yaklaşık 100 kilo olması hedefleniyor. Aracın adı ise “Yavuz” olarak belirlerdi. Aracın tamamlanmasının ardından ilk deneme sürüşünün Yavuz Sultan Selim Köprüsünde gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:13
  1. İngiltere
  2. Karadeniz
  3. Türkiye
  4. Avrupa
  5. Sivas
  6. Organize Sanayi Bölgesi
  7. Karadeniz Teknik Üniversitesi
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