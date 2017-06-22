Yüzbinlerce kişi Mescid-i Aksa'da buluştu

Dün akşam saatlerinde İsrail işgal güçlerinin engellemelerine rağmen yüzbinlerce kişi Mescid-i Aksaya akın etti.

Tarih içerisinde pek çok kez el değiştiren Kudüs toprakları ve dolayısıyla İslamın iki yeri, İsrâ ve Mirac'ın ilk durağı olan Mescid-i Aksâ'da yüzbinlerce kişi bir araya gelenerek namaz kıldı.

İsraildeki fanatik yahudiler son zamanlarda Mescid-i Aksa'ya çoğu kez ziyaretler gerçekleştirerek kışkıştıcı açıklamalar yapıyor.

İsrail 2014 yılından beri Mescid-i Aksaya girmek isteyenlere 40-45 yaş sınırı getirerek, gençlerin namaza girmelerini engelliyor. 45 yaş altını mescide almayan İsrail askerleri, girmek isteyenlere zorluk çıkarıyor.

ıslahhaber