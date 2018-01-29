Yüzbaşı Burak Akın hakkında iddianame hazırlandı
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırladı.29 Ocak 2018 Pazartesi 19:31
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırlayarak, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.