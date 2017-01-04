Yüz tanıma ve parmak izi tarayıcı aynı anda kullanılabilecek

İnsan arayüzü çözüm geliştiricisi Synaptics, CES 2017'nin ilk günü ilginç bir duyuru yaptı. Dokunmatik yüzeyler ve parmak izi tarayıcıları ile ünlü olan şirket, yüz biyometri sağlayıcısı KeyLemon ile birleşerek, gelecekte mümkün olabilecek yeni bir çok faktörlü biyometrik füzyon motoru geliştirdi. Bu yöntemle cihazlar, hem parmak izi hem de yüz kimlik doğrulama yöntemlerini birbirinin yerine veya hatta birlikte kullanabilecek.

Şirket ayrıca, bu yeni teknolojinin kullanıcılara daha fazla güvenlik ve rahatlık sunacağını söylüyor.

Şirket açıklamasında; “Çok faktörlü füzyon motoru, kullanıcıların tercihine dayalı bir model seçmesine veya eldiven giyerken olduğu gibi çevresel koşullara en uygun modülü seçmesine olanak tanır. Gelişmiş güvenlik, finansal işlemler veya diğer hassas uygulamalar için çoklu kimlik doğrulama modları kullanıcıya güven verir. Synaptics çoklu faktörlü füzyon motoru, doğrulamayı belirlemek için birden fazla biyometrik kimlik doğrulama özelliğini birleştiriyor.” dedi.

Basitçe, eğer gelecekteki telefonunuz bu teknolojiye sahip olursa, hangi kimlik doğrulama aracını seçeceğinize siz karar verebilirsiniz ancak, bunun dışında hava soğuk ve eldiven giyiyorsanız, telefonunuz bunu kendi belirleyebilir ve otomatik olarak yüz tanıma moduna geçebilir. Ayrıca, ödeme yaparken ve uygulamalar indirirken daha yüksek güvenlik seviyesini sağlamak için her iki kimlik doğrulama yöntemi de gerekebilir.

Biyometrik özelliklere sahip mevcut nesil cihazlar sadece parmak izi taramasına dayandığı için bu füzyon motoru oldukça yenilikçi sayılır. Her iki doğrulama yöntemini de içeren özellik Samsung Galaxy Note 7'de mevcuttu ancak, aynı anda yalnızca bir tane kullanabiliyordu.

Synaptics motoru için kesin bir çıkış tarihi belirtilmiş değil ama 2017 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar yeni cihazlarda bu teknolojiyi görebiliriz.

(Teknolojioku)