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Yüz felcine karşı alınacak önlemler nelerdir?

Soğuk havalarda artan yüz felci riskine karşı nasıl önlemler alınmalı?

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:59
Yüz felcine karşı alınacak önlemler nelerdir?

Yüz fecinin kış aylarında yaşanabilecek nörolojik problemlerden bir olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Harun Yıldız, ani yaşanan hava değişimlerinin yüz sinir sisteminde felce yol açtığını söyledi.

Alınacak basit önlemlerle yüz felci önlenebileceğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti. “Sıcak ortamdan korumasız soğuk ortama çıktığınızda yüz felci olma ihtimaliniz artar. Bundan dolayı yüzümüzü koruyacak şekilde atkı kullanmamız gerekir. Diyabetik hastalarda da yüz felci olmaya yatkınlık vardır. Hipertansiyonu bulunan kişilerin yüz felci açısından kendilerine daha çok dikkat etmeleri gerekiyor.”

Yüz felcinden korkulmaması gerektiğini belirten Harun Yıldız, “Yüz felci geçiren bir hasta yüzün hareket etmesini sağlayacak sakız çiğneme, ayna karşısında gözü kapatıp açma, gülme, kaşları havaya kaldırma gibi basit egzersizlerle iyileşmek mümkün.” diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:59
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