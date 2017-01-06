Yüz felcinden nasıl korunulur?

Yüz bölgesinde bulunan sinir liflerinin zedelenmesi sonucu meydana gelen yüz felci her yaşta görülebilen bir sorundur. Sinirin hasarı yüzde mimik kayıplarına neden olmakla birlikte baş ağrısı, kulak çınlaması, sese karşı hassasiyet, konuşma zorluğu ve salyayı tutamama gibi problemlere yol açabilmektedir.

Yüz felcinden nasıl korunulur?
Eklenme: 06 Ocak 2017, 16:09
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Yüz felcinin belirtileri nelerdir?

- Baş ağrısı 

- Yeme içmede zorluk

- Kulak çınlaması ve ağrısı

- Duyguları ifade etmede zorluk

- Konuşma zorluğu

- Sese karşı hassasiyet

- Yüzde ağrı

- Kas seğirmeleri

- Salya akması

- Gözyaşının kontrolsüz akması

- Baş dönmesi

- Gözde ve ağızda kuruluk

Yüz felci neden olur?

- Viral enfeksiyonlar 

- Ameliyatlar

- Orta kulak iltihabı

- Lyme hastalığı

- Nörolojik sorunlar

- Kafatası ve yüz kemiği kırıkları

- Travma

- Doğum travmaları

- Genetik problemler

Yüz felcinden nasıl korunulur?

- Soğuk havalarda ev pencerelerini açık bırakmayın

- Soğuk ve rüzgarlı havalardan korunmalı

- Kar maskesi veya atkı takarak yüzün rüzgarla direkt teması önlenmeli

- Banyo sonrası saçlar tam kurutulmadan dışarı çıkılmamalı

- Ilık suyla traş olunmalı

- Rüzgarlı havalarda araba camları açıklmamalı

 

Yüz felcinin tedavisi nasıl yapılır?

Yüz felci genellikle cerrahi veya medikal tedavi olmadan düzelme gösterir. Düzelmeyi hızlandırmak için yüz kaslarına masaj uygulanabilir. Soğuk zamanlarda boyun-baş bölgesini sıcak tutma ve koruma ihmal edilmemelidir. Gözler rahatsızlık süresi boyunca tam olarak kapanmadığından, antibiyotik, suni gözyaşı ilaçları, göz bandı kullanarak enfeksiyonlardan ve travmalardan korunmak gerekir. 3. haftadan itibaren iyileşme görülmediği takdirde EMG testi yapılarak, sinirin fonksiyonu ölçülmeli ve cerrahi girişim için karar verilmelidir.

 

 
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