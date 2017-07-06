Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yüz binlerce vatandaşa sevindirici haber!

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, prim borcu olan yaklaşık 1.5 milyon BAĞ-KUR’lu esnafın yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilmesi için bakanlar kurulu kararı çıkaracaklarını kaydetti.

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:33
Yüz binlerce vatandaşa sevindirici haber!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, prim borcu olan yaklaşık 1.5 milyon BAĞ-KUR’lu esnafın yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı çıkaracaklarını, sonbaharda hazırlayacakları yasayla emeklilik ve sağlık primini ayıracaklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı açıklamada, prim borcu dolayısıyla sağlık hizmeti alamayan yaklaşık 1.5 milyon BAĞ-KUR’lu esnafa sağlık müjdesi verdi. Kalıcı çözüm için yasal düzenleme yapılacağını belirten Müezzinoğlu, yasa TBMM ’den geçinceye kadar mağduriyetleri ortadan kaldırmak için önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu kararı çıkartarak prim borcu olan BAĞ-KUR’lu esnafın yıl sonuna kadar sağlık hizmeti almasını sağlayacaklarını söyledi.

Kıdem tazminatı konusunda önceki gün işçi ve işveren temsilcilerinin geniş katılımıyla Üçlü Danışma Kurulu toplantısı yapan Müezzinoğlu, toplantının ardından Habertürk'ten Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça'nın sorularını yanıtladı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:33
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kararname ile ortaya çıkan acı tesadüf
    1. Kararname ile ortaya çıkan acı tesadüf
    2. Alexandre Lacazette Arsenal tarihine..
    3. Van'dan acı haber geldi: 1 şehit!
    4. Japonya'da Dokuz saatte 77 cm yağış!..
    5. Ege ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar..
    6. Amerika: Trump ve Putin Suriye'de..
    7. 'Yemek ihalelerinde en ucuz şartının..
    8. Atletico Madrid Fernando Torres ile..
    9. Dehşet! Karısının boğazını keserek..
    10. Cumurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim..
    11. İşte ABD’nin inkar ettiği belgeler!
    12. Erdoğan'a suikast çağrısını bakın kim..
    13. Başbakan Binali Yıldırım Çipras ile..
    14. Lens Fenerbahçe'de oynamak istediğini..
    15. Darp ettiler! Hükümet yanlıları..
    16. Meteoroloji'den 'orman yangını'..
    17. ASELSAN 4 bankayı geçti
    18. Cenk Gönen adım adım İspanya'ya gidiyor
    19. Dolar güne kaç liradan başladı?
    20. Dolar desteği nereden buluyor
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    TIR’dan Amerika çıktı
    TIR’dan Amerika çıktı