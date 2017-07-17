Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor… Hükümet kolları sıvadı! Yeni dönem

İstihdam seferberliğinde ikinci döneme geçiliyor. Bilişimden finansa, inşaattan, sağlık ve turizme kadar bir dizi stratejik karar uygulamaya alınıyor.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:13
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor… Hükümet kolları sıvadı! Yeni dönem

İstihdam seferberliği tüm hızıyla sürerken, hükümet yeni bir hamleye hazırlanıyor. Bilişim, finans, inşaat, sağlık, turizm, tarım, tekstil, hazır giyim sektörlerine yönelik bir dizi stratejik kararı uygulamaya koyuyor. İstihdam Stratejisi, 500 bin turizmci yetiştirilmesinden her yıl 10 bin bilişimci alınmasına, esnek çalışana prim, analık yardımı desteğinden beyaz yakalılara danışmanlık hizmetine kadar 20 saç ayaktan oluşuyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre hükümetin hazırladığı Ulusal İstihdam Stratejisi ve 2017-2019 Eylem Planı'nın ayrıntıları şöyle:

500 BİN GENCE TURİZM EĞİTİMİ:

500 bin gence turizm sektörüne yönelik işgücü eğitimi verilecek, 400 bin turizm çalışanı da meslek içi eğitim alacak. Turizmde sezonluk çalışma ortadan kalkacak. Turizmde kayıt dışı önlenecek, işverenin ücretleri eksik bildirmesi önlenecek. Turizmde istihdam yüzde 80 artırılacak.

10 BİN BİLİŞİMCİ ALINACAK:

Yılda 10 bin bilişimci yetiştirilecek. 2023 yılına kadar yaklaşık 100 bin bilişimciye iş fırsatı yaratılacak.

İŞGÜCÜ PİYASASINA YAKIN TAKİP:

İşgücü piyasası bilgi-izleme sistemi tasarlanacak. Eğitim, öğretimin işgücü piyasası ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği geliştirilecek.

KÖYÜNDEN GELENE İŞ KAPISI:

Köyünden göçen kadınlar işgücüne uyum dersi alacak. Sosyal yardım alanların çalışabilir durumda olanların tamamına iş ve danışmanlık hizmeti verilecek.

FİNANS SEKTÖRÜNE MESLEKİ STANDART:

Finans sektöründe ulusal meslek standartları hazırlanacak.

ESNEK ÇALIŞAN RAHATLAYACAK:

Esnek çalışmada prim gün sayısı ve analık yardımı için esnek koşullar sağlanacak. Esnek çalışma biçimlerinin sosyal güvenlik sistemiyle desteklenmesi, çalışanların kazanılmış haklarının korunarak, ekonomik ve sosyal haklarıyla istihdam edilebilirliği sağlanacak.

Üniversite mezunlarına ilişkin düzenli olarak istihdam izleme araştırması yapılacak. Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı yüzde 15'e çıkarılacak.

BEYAZ YAKAYA DANIŞMAN

Beyaz yakalılara yönelik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecek. Bankacılık sektöründe fazla mesaiye ilişkin yükümlülüklere uyulması amacıyla denetimler artırılacak.

FİNANSTA İSTİHDAM ARTACAK

Finans sektörünün nitelikli istihdam düzeyi yüzde 28 artırılacak. kariyer merkezleri yaygınlaştırılırken, üniversite mezunlarının İŞKUR'a kayıt olmaları sağlanacak. İş müfettişlerine esnek çalışma modeli eğitimi verilecek.

Şiddet mağduru, dul, boşanmış kadınların sosyal yaşama katılımı desteklenecek. Vatandaşa nakdi yardım çalışmayı teşvik edecek şekilde şartlı verilecek. Uzun süreli işsizlere motivasyon kazanımı, açık işlere ulaşma imkânı sağlanacak. Ulusal meslek sınıflama sistemi oluşturulacak. Öğrenciler, velilere yönelik meslek tanıtımı faaliyetlerinin etkinliği artırılacak. İş piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde standartlar, yeterlilikler hazırlanacak. Ayrıca işsizlik ödeneği alanların toplam işsizlere oranı yüzde 14.5 seviyesinden yüzde 25'e yükseltilecek.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:13
  1. istihdam
  2. yeni dönem
  3. dizi
  4. Sabah
  5. İŞKUR
  6. sağlık
  7. eğitim
  8. kariyer
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den yağış uyarısı!
    1. Meteoroloji'den yağış uyarısı!
    2. Dolar 10 ayın düşüğüne yakın..
    3. Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden..
    4. Bağdadi'nin yerine Tunisi
    5. Ersan Adem Gülüm Avustralya'da
    6. Lucas Leiva Lazio'da
    7. İETT otobüsünde yangın
    8. Katar krizinin arkasından o ülke çıktı!
    9. Yalancılıkta çığır açtı! Öyle..
    10. Ümit Özdağ'dan komik iddia: Parti..
    11. Lunaparkta dehşet… Ölü ve yaralılar var!
    12. Polis evin perdelerinin hiç..
    13. Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı..
    14. Katar ve İngiltere'den ortak tatbikat..
    15. SGK'dan müjdeli haber!
    16. Kocaeli'de yılanları çıkarmak için..
    17. Mauricio Isla Fenerbahçe'yle anlaştı
    18. Tek tip kıyafet için flaş gelişme!
    19. Teröristbaşını kudurtacak gelişme!..
    20. Olay çıkaracak müthiş iddia! Krizin..
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait