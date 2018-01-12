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Yüz binlerce kişi başvurdu

Taşeron kadro başvurularında süre doldu. 1 milyon kişi başvuru yaptı.

12 Ocak 2018 Cuma 07:55
Yüz binlerce kişi başvurdu

Taşeron kadro başvurularında süre doldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 1 milyon kişi kadroya geçmek için kurumlara başvurdu. Bakanlık, emekliliği gelenlerin prim ve yaş hesaplamasını yapacak. Kalanlar sınava tabi tutulacak. Sınavı geçip, güvenlik soruşturmasında sorun olmayan adaylar kadrolu olarak çalışmaya devam edecek. İşçiler, 2 Nisan'dan itibaren kadroya alınacak. Kadroda rekorun İstanbul ve Ankara'da olduğu belirtildi.

SON GÜNE BIRAKMADILAR

Dün birçok belediyede de taşeron çalışanlar başvurularını tamamladı. Sürecin işleyişine ilişkin açıklama yapan belediyeler başvuruların son güne bırakılmadığına dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelerin farklı kadro uygulamalarının önüne geçilmesi sürecini yakından takip ediyor. Bugünİstanbul Valiliği'nde yapılacak toplantıyla belediyelerin farklı uygulamalara yönelmemesine ilişkin uyum toplantısı yapılacak. Her belediye bünyesinde oluşturulan komisyonlar haksız uygulamaların önüne geçecek. Belediyelerdeki geçişler Türkiye genelinde uyumlu yürütülecek. İl bazında kadro listesinin önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

KALIN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 819 taşeron işçisine sözleşmeli personel statüsü tanınmasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin, taşeron uygulamasına fiilen son veren ilk kamu kurumu olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde taşeron uygulamasının sona erdiğini bildiren Kalın, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla bu kişilerin "hizmet sözleşmeli" statüde istihdam edilmeye başlandığını vurguladı.

SINAVLARI KURUMLAR BELİRLEYECEK

Sınav yöntemini bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde de kurumun üst yöneticileri belirleyecek. Sınavlarda çalışanların yaptıkları iş dikkate alınarak farklı yöntemde sınav yapılması mümkün olacak. Sınav günü ve yeri ilgili kurumların internet sayfalarından yayımlanacak. Sorular işçilerin yaptıkları iş alanlarından seçilecek.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 07:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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